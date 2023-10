Wormenworstjes en insectenbrood, binnen 2 jaar vaste prik

WAGENINGEN - Aardappelen, insecten, vlees. Dat hebben onderzoekers aan de Wageningen Universiteit in samenwerking met de Europese Unie aan gezinnen en koppels voorgeschoteld. En wat blijkt nu? Wormenworstjes en gehakt van insecten doen niet onder voor die met vlees, en zijn daarmee een volwaardige vleesvervanger. "We kunnen vrijdag frietdag vervangen door vrijdag insectendag."

Er zijn al langer snacks en repen met insecten op de markt, maar volwaardige maaltijden met insecten worden nog nauwelijks geserveerd. Onderzoekers aan de universiteit van Wageningen, onder wie Ine van der Fels-klerx, brengen daar verandering in.

Zij schotelden gezinnen en koppels in Portugal en Denemarken drie keer per week worstjes, curry's of gehakt met insecten voor. De insecten werden daarvoor wel vermalen tot poeders of kleine stukjes, zodat er geen pootjes of voelsprieten meer uitstaken. En wat blijkt? "Vooral volwassenen vonden het een succes. De kinderen waren wat sceptischer, behalve over het insectengehakt, dat vonden ze erg lekker", aldus Van der Fels-Klerx.

Insectendiner

De gezinnen en koppels kregen anderhalve maand lang pakketten met ingrediënten en recepten aangeleverd. Je kunt het vergelijken met verspakketten uit de supermarkt. "Ze kookten daarmee zes verschillende maaltijden. Van curry's met krekelmeel, worstjes en falafel van meelwormpoeder, rul gehakt en zelfs brood van wormenmeel", vertelt de Wageningse onderzoeker.

Wat opviel aan het onderzoek, is dat de proefpersonen de insecten niet alleen voor lief namen, maar daardoor ook vlees achterwege lieten. "Je kunt vlees prima vervangen door insecten. Deze zijn een volwaardige vleesvervanger omdat ze een hoog eiwitgehalte hebben", weet de onderzoeker. De proefpersonen - inclusief kinderen - vonden insectengehakt minstens zo lekker als echt gehakt. En aten daardoor minder vlees.



En dat is goed nieuws, volgens de onderzoekers. Zij streven ernaar in samenwerking met de Europese Unie om in 2025 zeker 20 procent van alle dierlijke producten te vervangen voor voeding met insecten. De projectleider en insectenspecialist, Teun Veldkamp, schrijft op de site van het WUR-project: "Het is de vraag of de draagkracht van de aarde voldoende is om op een duurzame wijze aan de vraag naar vlees en vis te kunnen voldoen.” Want de traditionele vleesproductie legt een grote claim op ruimte en natuurlijke hulpbronnen, aldus Veldkamp.

Hij pleit voor een minder belastende veeteelt in Europa en dus vóór het eten van insecten tijdens avondmaaltijden. Hij kijkt hierbij met een schuin oog naar Azië waar het eten van insecten heel gebruikelijk is.

Helft van mensen wil proeven

Naast de voedselpakketten, heeft het onderzoeksteam een vragenlijst gehouden waaruit blijkt dat meer dan de helft van de mensen ervoor open staat de insectenmaaltijden te proeven. De hoofdredenen van de gezinnen en koppels om zich daadwerkelijk aan de insectendiners te wagen, waren gezondheid en duurzaamheid.

Zoals op de foto hieronder te zien is, waafden ook de onderzoekers van het vierjarige project zich aan verschillende hapjes en drankjes van insecten ter viering van de afronding van een geslaagd onderzoeksproject. Per 1 oktober 2023 moeten zij alle resultaten hebben opgestuurd naar de Europese Unie. "Er waren allerlei hapjes, van insectenchips tot insectenbier", lekker volgens onderzoeker Van der Fels-Klerx.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: