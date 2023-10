Dief steelt zeven auto's van gloednieuwe dealer

Verzekering was nog niet rond dus deze dealer heeft dubbel pech

Een autodealer uit Philadelphia heeft er geen beste eerste week op zitten. Hij is pas net open, maar nu zijn er al zeven auto's gejat. Om het allemaal nog erger te maken waren de beveiligingscamera's nog niet geïnstalleerd en ook de verzekering is nog niet rond. Dubbel pech, dus.



City Motors had slechts elf auto's op voorraad, zeven zijn er inmiddels gejat. De dief - of dieven - wist in één nacht de auto's buit te maken. Ook het kantoor van de eigenaar is flink toegetakeld.



Inmiddels zijn drie van de zeven auto's getraceerd. Of de dief daarmee kan worden gevangen, is niet duidelijk. In elk geval hoopt de eigenaar de auto's terug te krijgen. "Als dat niet lukt, gaat de zaak het niet overleven."

