Man baalt: mag geen honkbalwedstrijd kijken met hulpalligator

Ieder zo diens emotional support pet

De één gaat voor een hulphond, de ander voor katten, konijnen of een geit. Een dier kan emotioneel heel wat verlichting bieden als je even niet zo lekker in je vel zit. Een man uit Philadelphia koos voor een toch wel wat unieker dier: hij heeft een alligator die hem de dag door helpt.



Joie Henney heeft kanker en lijdt daarnaast aan depressies. Daarvoor heeft hij een bijzondere vriend die hem de dag door helpt. Alligator Wally wijkt zelden van Joie's zijde. Toch is Wally lang niet overal welkom.



Recent wilde Joie bij een honkbalwedstrijd van de Phillies tegen de Pirates kijken. Omdat Wally zijn dier is voor emotionele steun, besloot hij de alligator mee te nemen. Tot schrik van het personeel, dat het tweetal de toegang tot het stadion weigerde.



Joie besloot er geen groot drama van te maken en toog weer huiswaarts. Wel is hij enigszins teleurgesteld: hij ging vooral naar de wedstrijd om spelers te ontmoeten, vertelt hij aan Sky News. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat het bij de volgende wedstrijd wel gaat lukken.

Reacties

02-10-2023 10:15:15 allone

Oudgediende



Tja. Als het helpt..

Tja. Als het helpt..

Maar het helpt niet om vrienden te maken, of om je ergens welkom te voelen.

02-10-2023 10:29:52 Mamsie

Oudgediende



En wat voor hulp biedt een alligator?

Alleen het gevoel dat je iets unieks hebt?

Of komt hij naast je zitten en kopjes geven als je in een dip zit?

02-10-2023 10:44:20 Grouse

Oudgediende



@Mamsie : Hij geeft je een groot gevoel van eigenwaarde door steeds te zeggen: Je bent om op te vreten

02-10-2023 10:45:18 omabep

Oudgediende



Een hulpdier moet kunnen helpen om je een zo normaal mogelijk leven te laten leiden, niet om de omgeving ermee bang te maken.



Ook al helpt het meneer, het helpt niet in de vorm van contacten leggen of uit je woning te komen en geholpen worden met het boodschappen doen enz. dit kan een krokodil niet en is ook niet getraind hiervoor.



Ik pleit voor papieren voor en hulpdier, je krijgt nu wildgroei in wat helpt en wat alleen maar stoer doen is. De mens die het echt nodig heeft, wordt gebagatelliseerd en zo weggezet als een aansteller terwijl er veel moeite gemaakt moet worden voordat je voor een hulpdier in aanmerking komt.

