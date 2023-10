Engeland wil zonne-energie uit Sahara halen met kilometers aan kabels

Een Brits bedrijf heeft een ambitieus plan dat de goedkeuring van de overheid kan wegdragen. De onderneming wil 3800 kilometer aan kabels aanleggen om zo zonnestroom uit de Sahara te halen. Zeven miljoen Britse huishoudens moeten op deze manier van stroom worden voorzien.



Er kan met deze kabel 10,5 gigawatt energie van Marokko naar Engeland worden gebracht. Dat is goed voor 8 procent van het totale verbruik in het Verenigd Koninkrijk. Daar hangt wel een prijskaartje aan: maar liefst 20 miljard pond.



De overheid is blij met het plan van het bedrijf XLinks. "Het kan een belangrijke rol spelen in een energiesysteem waarin het VK de CO2-uitstoot wil verminderen", zegt minister van Energie Claire Coutinho volgens NU.nl. "En wil zorgen voor betrouwbare en betaalbare energie voor consumenten."

Reacties

02-10-2023 09:40:46 allone

Oudgediende



En is Marokko het er mee eens?

Waar / hoe gaan ze die kabel leggen?

02-10-2023 10:27:13 Mamsie

Oudgediende



En als Marokko een keer boos is op Engeland dan trekken ze gewoon de stekker eruit. Floep....licht uit!

Ze geven daar Marokko gewoon een machtsmiddel mee in handen. Denk ik....

02-10-2023 10:33:33 omabep

Oudgediende



@Mamsie : Of die piraten snijden de kabel af en tegen losgeld mag je weer in de buurt komen om het te maken. Wat zien wij het weer positief in, hé.

