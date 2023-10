Chaos in Van Gogh Museum vanwege Pokémonkaarten

De samenwerking van het Van Gogh Museum en Pokémon heeft geleid tot chaos in de museumwinkel. Op beelden op sociale media is te zien dat volwassenen zich massaal op de Pokémonpromotiekaarten storten, die gratis te krijgen zijn na een museumbezoek waarbij Pokémon-opdrachten worden uitgevoerd.



Zeldzame Pokémonkaarten worden vaak voor enorme bedragen verkocht: ze leveren soms wel tienduizenden tot honderdduizenden euro's op. Omdat de Pokémonkaarten in het Van Gogh Museum een beperkte oplage hebben, verwachten handelaren dan ook dat deze kaarten veel waard worden.



Online bieden sommigen de kaarten al voor honderden euro's aan.

50-jarig bestaan



Het Van Gogh Museum werkt samen met Pokémon in de aanloop naar het 50-jarig jubileum van het museum. Het doel is het trekken van een nieuw publiek, zei directeur Emilie Gordenker bij de aankondiging van de samenwerking.



In het museum hangen tot begin januari Pokémonschilderijen die zijn gebaseerd op bekende werken van Vincent van Gogh.

Op sociale media gaan beelden rond van de chaos in het Van Gogh Museum



De speciale promotiekaarten zijn niet alleen te krijgen in het Van Gogh Museum, staat op de website van het museum. Ook in de officiële Pokémonwinkels ze verkrijgbaar. Het X-account van Pokémon laat weten dat de alle producten uit de collectie uitverkocht zijn. Op een later moment zullen er nieuwe kaarten verkrijgbaar zijn.



Pokémon werd voor het eerst in 1997 in Japan uitgezonden. De serie volgt de jongen Ash, en zijn sidekick Pikachu, terwijl ze reizen en aan Pokémonkampioenschappen meedoen.



Naast de serie bestaat de franchise onder meer uit videogames, kaarten, manga-strips, speelfilms en een tijdschrift. Ook bestaat er Pokémon-merchandise, van knuffels tot kleding. Het is na Super Mario de populairste game-franchise ter wereld.

