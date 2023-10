Kan iemand zich zomaar op jouw adres inschrijven, zónder dat jij het weet?

Een vreemde zaak in Dalfsen: een huis staat al maanden leeg en te koop, toch puilt de brievenbus uit met post. Kennelijk staan mensen op het adres ingeschreven, terwijl er niemand woont. De eigenaar, de makelaar en de beoogde koper weten van niks. Kan dit zomaar, en wat zijn de gevolgen?



Even het geheugen opfrissen, wat is er aan de hand?

In het buitengebied van Dalfsen staat al maandenlang een woning leeg en te koop. Een maand geleden puilt de brievenbus plots uit, zonder dat iemand in het huis woont. Met post van personen waar de makelaar en eigenaar van de woning nog nooit van gehoord hebben. Het blijken vier Bulgaren te zijn, die zich met evenveel bedrijfjes op het adres hebben ingeschreven. Zonder medeweten van de makelaar en de woningeigenaar.



Kan je je zomaar op elk adres in Nederland inschrijven, zonder dat de bewoner of eigenaar dat vooraf weet?

Een persoon kan zich bij de gemeente inschrijven op een adres. Dit wordt verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP), waarin al onze persoonsgegevens staan. Dat kan dus in principe op elk willekeurig adres. Gemeenten moeten zo’n verhuisaangifte controleren, maar doen dat niet allemaal vooraf.



Behalve in Dalfsen zijn er meer voorbeelden van bewoners die erachter komen dat een wildvreemde zonder toestemming op zijn of haar adres staat ingeschreven. Dat kan per ongeluk zijn of doelbewust, zoals bij adresfraude. Anne Marie uit Arnhem werd zelfs twee keer geconfronteerd met ‘spookbewoners’. Journalist Teun van de Keuken schreef zich zonder problemen in op het woonadres van toenmalig minister Ronald Plasterk.



Ook staatssecretaris Knops erkende in reactie op de Kamervragen in 2019 dat dit soort gevallen bestaan, ‘en deze tot schrijnende situaties kunnen leiden’.



Ja, gemeenten moeten verhuisaangiften controleren. Maar hoe ze dat controleren, bepalen ze zelf. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente, vooraf en achteraf, doen wat nodig is, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sommige gemeenten vragen vooraf bewijs, zoals een koop- of huurovereenkomst. Andere gemeenten controleren de verhuisaangifte achteraf.



Als een gemeente signalen krijgt dat iets niet in de haak is, kan er een adresonderzoek worden ingesteld. Hierbij kunnen bijvoorbeeld huisbezoeken plaatsvinden, waarbij de situatie ter plekke wordt gecontroleerd. Ook worden brieven naar het adres gestuurd met het verzoek om daarop te reageren. Als uit dit onderzoek - dat weken tot maanden kan duren - blijkt dat een ingeschreven persoon niet in het pand verblijft, kan dat leiden tot aanpassen van de adresgegevens.



Welke vervelende gevolgen kan zo’n ongewenste inschrijving hebben?

Dat is afhankelijk van de aard van de fraude. Stel jij bezit of huurt een woning en krijgt toeslagen of een uitkering. Die zijn gebaseerd op het (verzamel)inkomen. Als meerdere personen op het adres zijn ingeschreven, ook al weet de bewoner dat niet, kan hij gekort worden op zijn toeslagen - en mogelijk gedwongen worden deze terug te betalen. De onwetende bewoner wordt dan zelf verdacht van fraude.



Wat ook voorkomt is dat de factuur van online bestellingen naar een spookadres worden gestuurd. De ‘koper’ onderschept de bestelling of laat deze bezorgen op een afhaalpunt, maar betaalt de rekening niet. In het uiterste geval krijgt de bewoner onterecht een deurwaarder op de stoep. ,,Uiteindelijk is de winkel gedupeerd, omdat de bestelling is geleverd, maar de rekening niet wordt betaald”, zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk.



Deze vorm van fraude wordt ruim honderd keer per jaar gemeld bij de Fraudehelpdesk.



Er lijkt een oplossing in zicht: welke is dat?

Vanaf 1 oktober - komende zondag dus - moeten alle gemeenten per post meldingen versturen van nieuwe inschrijvingen op een woonadres. Dat kan op twee manieren: of de gemeente stuurt de melding aan degene die zich heeft laten inschrijven op een adres, of de gemeente stuurt de melding aan de personen die al ingeschreven staan op het adres.



Er zijn gemeenten die dit nu al op deze manier doen, zegt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Gemeenten die nog helemaal geen meldingen verzenden, krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om dat te regelen. Vanaf dan is het verplicht. De overlap is er volgens het ministerie vanwege de verkiezingen in november, die veel werk opleveren voor gemeenten.

