Stikstofstrijder Vollenbroek daagt eigen buurman voor de rechter in bomenruzie: ‘De snoeikabouters hebben mij geholpen’

Johan Vollenbroek is niet alleen de man achter talloze rechtszaken tegen bedrijven, overheden en organisaties over het milieu. Hij heeft deze week ook zijn eigen buurman voor de rechter gedaagd omdat die Vollenbroeks appelbomen zou hebben gesnoeid. Resultaat: hij moet zelf een boompje weghalen.



Zo’n 35 jaar wonen ze naast elkaar in Nijmegen-oost, heel lang met veel genoegen. Ze aten weleens samen, Maessen leende zijn auto uit aan Vollenbroek en ze hadden een gezamenlijke fiets. Die stond bij hun gezamenlijke buitentrap naar de kelders van hun huizen. ,,We hadden echt een prima verstandhouding”, vertelt buurman Sef Maessen.



Tot een jaar of tien geleden, toen de verhoudingen wat bekoelden zonder dat er nu echt veel aan de hand was tussen beiden. Een paar jaar geleden echter zag Maessen dat Vollenbroek op nog geen meter van de erfgrens appelboompjes had geplaatst. Dat is bij wet verboden: een boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens staan, staat in het Burgerlijk Wetboek. ,,Maar hij zou ze klein houden, zei hij, ik zou er geen last van krijgen.”



Maessen vreesde dat als de bomen groter zouden worden, ze voor veel schaduw in zijn tuin zouden zorgen. Wat hij vreesde werd bewaarheid: ,,Twee jaar geleden waren ze zó groot, dat ze echt gesnoeid moesten worden.”



Hij vroeg het Vollenbroek, die beloofde het te doen. Maar er gebeurde niks. En dan wordt Maessen wat schimmig. ,,Op een gegeven moment hebben de snoeikabouters mij geholpen.” De bomen kregen precies de hoogte waar Maessen mee kon leven.



Tot woede van Vollenbroek, die naar eigen zeggen aangifte deed bij de politie. Een zaak werd het niet: de politie raadde Vollenbroek naar eigen zeggen aan er een zaak bij de civiele rechter van te maken.



Er kwam ook een tweede snoeibeurt. Maar Vollenbroek had ondertussen camera’s geplaatst in zijn achtertuin. Een camera legde vast dat Maessen in de tuin van Vollenbroek was. ,,Nou, toen waren de rapen gaar”, zegt Maessen.

Fiets aan andere kant



Uiteindelijk kreeg Maessen een dagvaarding. En ineens ging het ook over de plek van de gezamenlijke fiets. Die stond altijd aan de kant van Vollenbroek. ,,Want daar staat een hekje, aan mijn kant niet. De fiets stond er al 35 jaar.”



Maessen verhuisde de fiets naar de andere kant. Maar deze donderdag trof hij zijn buurman bij de rechtbank in Arnhem, over de boompjes. De rechter was duidelijk: van de twee appelboompjes moest er in elk geval één weg. En de andere mag niet hoger worden dan 3 meter. Op straffe van een dwangsom.



Maessen zelf kreeg ook een dwangsom: hij moet een boete betalen zodra hij weer in de tuin van Vollenbroek komt. En 750 euro voor de schade die hij aan de boompjes heeft toegebracht.



Hij vindt dat Vollenbroek zich nogal heeft laten kennen door deze rechtszaak aan te spannen. ,,Het zegt wel wat over die Vollenbroek die door zoveel mensen zo bewonderd wordt en iedereen aan de stikstofregels zit te houden. Maar hij overtreedt met die boompjes van ’m zelf de wet. En gaat dan vervolgens er van alles bijhalen.”



Vollenbroek noemt de hele kwestie met de buurman ‘gezeur’. ,,En hij wil mij straffen om wat ik maatschappelijk doe.”



Maar hij gaat ook het tweede boompje weghalen, zegt hij. ,,En dan zetten we op precies 2 meter twee hoogstammen neer. Want dat mag wel.”

Reacties

01-10-2023 14:57:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.262

OTindex: 28.334

Kinderachtig gedrag ten top

01-10-2023 18:54:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.808

OTindex: 92.113

Leuk hoor, buurtje pesten!

01-10-2023 19:15:04 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.474

OTindex: 3.185



Dat zie je vaker met mensen die anderen alles door de strot willen duwen. Zielig ventje die milieufreakDat zie je vaker met mensen die anderen alles door de strot willen duwen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: