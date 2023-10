Koppel woest op vliegtuigmaatschappij na 13 uur durende vlucht naast flatulente hond

Een koppel uit Nieuw-Zeeland eist z’n geld terug nadat ze naast een flatulente hond zaten op hun 13 uur durende vlucht met Singapore Airlines. Dat melden Amerikaanse media.



Gill en Warren Press waren in juni op weg van Parijs terug naar Nieuw-Zeeland. Na het plaatsnemen in het vliegtuig hoorde Gill Press naar eigen zeggen een geluid dat leek op «zwaar gesnuif». «Ik dacht eerst dat het de telefoon van mijn man was, maar toen we naar beneden keken zagen we een hond. Ik zei: ‘Ik wil niet dat dit beest de hele reis naast ons zit.’»



Volgens de vrouw hoorde zij het baasje van de hond tegen een andere passagier zeggen dat hij nerveus wordt in vliegtuigen en zijn huisdier naast zich nodig heeft. Het koppel besloot om te blijven zitten na een gesprek met een stewardess, die liet weten dat de enige andere beschikbare stoelen zich in de achterste rij van het economy-gedeelte bevonden.



Ongeveer halverwege de vlucht begon de assistentiehond scheten te laten, zo zegt Press, die eraan toevoegt dat de viervoeter de beenruimte van haar man inpalmde. «Het gangpad moest vrij blijven, wat betekende dat het hoofd van de hond onder de voeten van mijn man zat», zei Press. «Mijn man droeg een korte broek en kreeg speekselslijm van de hond op zijn been», voegde ze eraan toe.



Het koppel sprak opnieuw met de stewardess en werd verplaatst naar economy-zitjes die waren voorbehouden voor het personeel. Er werd hen verteld dat er verslag zou worden gemaakt van het incident en dat de luchtvaartmaatschappij contact met hen zou opnemen.



Er ging een week voorbij en Press hoorde nog niets van de luchtvaartmaatschappij. Twee weken later kreeg ze een mail van Singapore Airlines, met een aanbod van een cadeaubon ter waarde van 74 dollar op de KrisShop-website van de luchtvaartmaatschappij.



Press antwoordde dat het aanbod niet het verschil in waarde weergaf tussen hun oorspronkelijke premium economy-stoelen en de economy-zitjes waar ze naar waren verhuisd. De luchtvaartmaatschappij bood vervolgens een reischeque van 200 dollar per persoon aan, wat volgens Press nog steeds niet acceptabel was. Ze eist een volledige terugbetaling van dat deel van de reis. «We hebben niet de ervaring gekregen waarvoor we betaald hebben», klinkt het.

Je hebt zeikers en je hebt betere zeikerds, dit is wel erg vergevorderd.



Verlang nu eens niet het onderste uit de kan, wees blij dat je ergens anders kon gaan zitten en dat je nog een ruime vergoeding toe krijgt.

Ze zijn toch op de plaats van bestemming aangekomen zonder verdere incidenten.

Ik zou overigens helemaal niet zo'n lange vliegreis willen maken. Maar naast een kwijlende en stinkende schetenhond zou ik ook niet willen zitten.Ik zou overigens helemaal niet zo'n lange vliegreis willen maken.

