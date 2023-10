Mama geeft baby shockerende naam als grap, maar dat loopt mis: “Hoe konden ze dit goedkeuren?”

Een Australische journaliste wilde onderzoeken hoe ver je mag gaan in het kiezen van een naam voor je kind. Tot haar grote shock werd haar keuze geaccepteerd. «Dit had ik niet verwacht.»



Kirsten Drysdale werkt voor de zender ABC en verwelkomde onlangs haar derde kindje met echtgenoot Chris. De vraag – welke legale namen kan ik mijn kind geven – kwam regelmatig aan bod in haar programma, ‘WTFAQ’, en een hoogzwangere Kirsten besloot eigenhandig op onderzoek te gaan. Eerdere aanvragen voor een interview werden immers afgewezen door het orgaan dat namen goedkeurt.



«We gingen op zoek naar de meest shockerende naam die zeker niet aanvaard zou worden», zei Kirsten aan news.com.au. «We kwamen op Methamphetamine Rules en dachten dat de naam zeker afgewezen zou worden.» Groot was dan ook Kirstens verbazing toen plots het geboortecertificaat voor Methamphetamine Rules in haar brievenbus zat. «We wilden gewoon op een luchtige manier een antwoord vinden op de vraag, maar dit hadden we niet verwacht.»



Het orgaan dat namen goedkeurt gaf al snel toe dat er een fout was gebeurd en dat de jongen snel genoeg zijn echte naam zal krijgen. «Het is een prachtige naam en ik verzeker je dat het niks met drugs te maken heeft», aldus Kirsten.

Reacties

01-10-2023 08:46:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.701

OTindex: 87.485

Luchtige manier?

Beetje raar om je kind zo’n naam te geven.

Als ze een nieuwe kans krijgen, gaan ze dan door met idiote namen?

En had het orgaan de “fout” bemerkt als Kirsten niks gezegd had?

Niet erg wetenschappelijke, dit onderzoek

01-10-2023 10:46:17 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.805

OTindex: 92.106

Ik vind dat geen luchtige manier van onderzoeken met je baby als testobject.

