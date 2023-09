Deze vogelsoorten zijn 'per ongeluk' in Nederland aan komen waaien

Verbazing bij Britse vogelspotters toen daar deze week een groep Canadese zangvogels werd gespot. De vogels zijn door storm Lee de Atlantische Ocean letterlijk aan komen waaien. Eigenlijk komen ze helemaal niet in Groot-Brittannië voor. Ook in Nederland komen er op die manier ook weleens 'per ongeluk' vogels terecht.



De vogels die in Groot-Brittannië belandden zijn soorten die vooral in Noord-Amerika voorkomen, zoals de Baltimore Troepiaal, de Brilparulazanger en de Canada Warbler. Inmiddels zijn er zeker zestien vogelsoorten gespot die niet in Engeland of Ierland thuishoren.

Spotters



Ook in Nederland komt dit weleens voor, weet Hanne Tersmette-Strijland van Vogelbescherming Nederland. "Vooral jonge vogels uit het oosten, bijvoorbeeld uit Azië, kunnen hier terechtkomen", zegt ze tegen Editie NL.



Dat kan door het weer komen. "Vogels kunnen daardoor uit koers raken. Vooral jonge, onervaren vogels hebben daar last van. De meeste vogels die vanuit Scandinavië naar Nederland komen wachten op het goede moment, tot ze een beetje wind in de rug hebben. Maar als er dan een verandering is, kan de route veranderen." Ook verdwalen vogels weleens doordat de de weg niet goed kennen.

