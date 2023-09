Iconische boom illegaal gekapt, Britten reageren geschokt

De Britse politie onderzoekt de opzettelijke kap van een beroemde boom in Noord-Engeland. Een 16-jarige jongen is opgepakt in verband met het incident, maar het is nog niet bekend wat hij heeft gedaan.



Het is volgens Britse media 'een van de meest gefotografeerde bomen van het land'. Veel mensen uit de regio zeggen kapot te zijn van het nieuws.



De iconische boom is onder meer bekend doordat die in 1991 verscheen in de film Robin Hood: Prince of Thieves van Kevin Costner. Hij wordt ook wel Robin Hood's Tree genoemd.



Het gaat om een plataan die eenzaam tussen twee heuvels staat. De boom bevindt zich pal naast de Muur van Hadrianus, gebouwd onder die Romeinse keizer in de tweede eeuw na Christus. De plataan zelf was volgens The National Trust, een Britse organisatie die historische en natuurlijke plaatsen onderhoudt, bijna tweehonderd jaar oud.



De politiecommissaris Kim McGuiness is zelf ook aangeslagen door het nieuws. "Ik ben er kapot van dat de beroemde plataan verdwenen is. Ik ben witheet omdat dit lijkt op een opzettelijke daad van vandalisme. Die boom was van ons. Een iconisch herkenningspunt in het noordoosten."

'Stomverbaasd, woedend en verdrietig'



Een fotograaf die meteen naar de boom is gereden toen hij hoorde van het incident, zegt dat hij 'stomverbaasd, woedend en verdrietig' is. Hij noemt de boom een monument voor de regio. Ook op sociale media reageren Britten geschokt.



De plataan werd in 2016 gekozen tot Engelse boom van het jaar. Sommige voorbijgangers hadden de gewoonte om bij de voet van de boom versierde stenen achter te laten.

Ik vraag me wel af waarom? Hij laat de boom achter dus het is geen brandhout, nam hij het uitzicht weg? Moest hij een nieuwe zaagmachine testen?



