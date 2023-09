Bol.com overspoeld met honderden door AI getikte boeken

Bol.com staat vol met boeken die door kunstmatige intelligentie (AI) zijn geschreven. Begin dit jaar werd al duidelijk dat Amazon talloze boeken van 'auteurs' verkocht die zo snel geld willen verdienen, inmiddels is de hype ook naar Nederland overgewaaid.



Het gaat vooral om reisgidsen, taalgidsen en kookboeken, meldt BNR op basis van eigen onderzoek. Er worden honderden boeken aangeboden die door kunstmatige intelligentie bij elkaar zijn geschreven, meldt de zender.

BNR kocht willekeurige boeken op Bol.com en onderzocht met de tool Originality.ai of de teksten door een mens of door een programma als ChatGPT zijn geschreven. Na analyse van willekeurige paragrafen is volgens BNR bij tientallen boeken duidelijk dat deze met honderd procent zekerheid door kunstmatige intelligentie (AI) zijn geschreven.



Het gaat vooral om Engelstalige boeken met titels als Bangkok Travel Guide, maar ook Nederlandse boeken – bijvoorbeeld Suikerdieet – zijn door een AI-tool bij elkaar getikt.



Niet alleen e-boeken maar ook papieren varianten zijn door een chatbot gemaakt. Wel hebben deze boeken vaak een opvallend goedkoop uiterlijk met bijvoorbeeld korrelige foto's op de kaft en extra grote letters om meer pagina's te vullen. De prijzen variëren van een paar euro tot twee tientjes. Makers zeggen tegen BNR dat de boeken soms in een kwartiertje door ChatGPT bij elkaar worden getikt.



Bol.com zegt tegen BNR 'geen zicht' te hebben op het aantal titels dat online verkocht wordt en met behulp van kunstmatige intelligentie tot stand is gekomen. In een reactie zegt het bedrijf dat het ook geen maatregelen neemt omdat dit 'het begin van een nieuw maatschappelijk vraagstuk' is.



De eerste door AI geschreven boeken die BNR vond, stammen uit oktober vorig jaar. Toen werd ook ChatGPT geïntroduceerd.



Persbureau Reuters meldde begin dit jaar al dat de Amerikaanse webwinkel Amazon werd overspoeld door boeken die zijn 'geschreven' of 'getekend' door AI. Beroemde Amerikaanse auteurs stapten vorige week nog naar de rechter: zij willen dat dit soort schrijverij aan banden wordt gelegd.

30-09-2023 12:16:42 omabep

Dat zal steeds meer gebeuren, in AI worden zinnen door (vermoed ik) translators verbeterd. Foute zinnen die blijven staan die kunnen er goed uitgehaald worden, maar wie heeft er nu zin om 100+ kookboeken te lezen?



Die auteurs hebben gelijk om hier een wet op toe willen laten passen, maar dan moeten ze wel iets aandragen dat dit mogelijk maakt, een leek kan dit niet want hoe wil je iets aan banden leggen dat op internet beschikbaar is en waar makkelijk geld aan te verdienen valt?

