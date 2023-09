Verkeersregelaars trappen op elkaar in, in plaats van het verkeer te regelen na wedstrijd Oranje Leeuwinnen

Verkeersregelaars in de buurt van Stadion Galgenwaard maakten het bont na de voetbalwedstrijd tussen de Nederlandse vrouwen tegen Engeland. Ondanks de winst voor de Oranje Leeuwinnen ontstond er onenigheid buiten het stadion. In een filmpje op Facebook is te zien hoe meerdere wegbegeleiders op elkaar intrappen.



Zowel de politie als de gemeente weten niks van het incident af. Het is verder onduidelijk waarom de mannen op straat met elkaar in gevecht gingen. Volgens de gemeente zijn de verkeersregelaars ingehuurd door FC Utrecht zelf, en niet door de gemeente.



FC Utrecht beaamt dat: ,,Wij huren de verkeersregelaars in voor de wedstrijden in stadion Galgenwaard, dus ook voor deze wedstrijd. Uiteraard vinden wij het absoluut niet kunnen wat hier is gebeurd. De coördinator van BVN, het bedrijf waar we mee samenwerken, was binnen een minuut ter plaatse en heeft direct maatregelen genomen.’’



BVN gaat zich nu beraden op vervolgstappen. ,,Maar je kunt begrijpen dat zowel BVN als FC Utrecht dit gedrag verafschuwen. Het past niet bij de kernwaarden van beide organisaties.’’

Reacties

28-09-2023 16:44:12 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.096

OTindex: 49.869

Voetbal roept geweld op. Wat mij betreft schaffen ze het af.

28-09-2023 17:55:36 Erik_Baas

Lid

WMRindex: 39

OTindex: 4

S Eens. Enne, "onduidelijk waarom de mannen met elkaar in gevecht gingen"? Dat is bij voetbal-"fans" toch altijd zo?

28-09-2023 20:56:56 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.137

OTindex: 2.078



Voetbal is nu eenmaal sport nr 1 in de wereld. Schaf het af en het word hockey of welke andere sport dan ook. @Sjaak : Dat verplaatst het probleem alleen maar. Het ligt niet aan de sport maar aan de mensen.Voetbal is nu eenmaal sport nr 1 in de wereld. Schaf het af en het word hockey of welke andere sport dan ook.

