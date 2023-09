Moeder heeft genoeg van rommelige kamer dochter – haalt walgelijke grap uit die internet overgaat

Iedereen die kinderen heeft herkent het feit dat het soms voelt alsof je ze duizend keer moet vragen om iets gedaan te krijgen.



Een echte klassieker is wanneer je hen vraagt ​​hun kamers schoon te maken – dat zal nooit gebeuren.



Maar hier is een moeder die het beu werd om het steeds maar weer te horen. Uiteindelijk leerde ze haar tienerdochter een echte les.



Het kan een zware en uitdagende klus zijn om kinderen bepaald gedrag te laten aanleren, maar sommige ouders zijn bereid een stapje extra te zetten om hun boodschap over te brengen.



Dat is in dit verhaal het geval. Moeder Somer Williams, op Tiktok genaamd @sumertyme716, heeft een tienerdochter die haar kamer gewoon niet schoon en netjes kon houden.



Na jarenlang zeuren en zagen besloot ze haar dochter een goed lesje te leren.



Ze besloot ook haar grapje te filmen en vervolgens op Tiktok te publiceren. Ruim 8,8 miljoen mensen hebben inmiddels het filmpje gezien, waarop te zien is hoe Somer een dode kakkerlak in het bed van haar dochter legt om haar te laten beseffen dat de kamer vies was.



“Als je tienerdochter haar kamer niet schoonhoudt, gebruik je alle mogelijke middelen om haar een lesje te leren”, schrijft Somer als tekst voor de post.

De hele reeks gebeurtenissen via de camera bekeken



Men ziet hoe de moeder het dode insect op het bed dumpt en vervolgens de rommelige kamer verlaat, die gevuld is met vuile kleren, borden en afval.



Het bleek dat Somer Williams en haar man via het camerasysteem van de familie getuige waren geweest hoe de dochter thuiskwam en haar kamer binnenging. Vervolgens werden er drie luide kreten gehoord en zag men haar de kamer in en uit rennen met afval en vuile borden.



“Ik zou zeggen dat het over het algemeen gewerkt heeft”, schrijft Somer op Tiktok.



De moeder werkt volgens een artikel op CaféMom bij een ongediertebestrijdingsbedrijf en zegt in de video dat ze haar dochter eerder had gewaarschuwd dat dit precies zou gebeuren. Maar ze luisterde duidelijk niet.



‘Ze heeft veel kansen gehad. Ze woont in een heel schoon huis en ze heeft ervoor gekozen niet te luisteren. Vind ik het vervelend dat ik de kakkerlak in haar bed heb gelegd? Zelfs niet een beetje”, schrijft de moeder.

De truc verdeelt de mensen op internet



Haar zeer vreemde en ietwat weerzinwekkende manier om haar dochter aan het luisteren te krijgen, heeft online aandacht getrokken.



“Had je niet als een normaal mens met haar kunnen communiceren? What the hell?”, schrijft iemand.



Somer antwoordde toen:



“Denk je dat je iemands HELE leven ziet als je een fragment van tien seconden ziet? Haar kamer is nu schoon en ze lachte. PROBEER het een keer”.



Een andere volger probeerde ironie te gebruiken.



“Blijf tegen je kinderen liegen. Het is veel beter dan het ze uit te leggen of te helpen. Je voedt hier geen volwassene op. Wees niet verbaasd als je een volwassen kind krijgt”, schrijft de persoon.



Niet iedereen is tegen Somers kleine experiment. Sommigen vonden het een hilarische methode en vonden het leuk wat ze deed.



“Je had al verteld wat er zou gebeuren en wat het natuurlijke gevolg zou zijn. Het was goed gedaan van de moeder”, schrijft er eentje.



“Een belangrijke les!! Goed gedaan, mama”, zegt een ander.



Haha, wat een leuke methode om je dochter aan het luisteren te krijgen.

Reacties

27-09-2023 11:02:34 Buick

Ik vind het een goed geslaagde grap. De negatieve reacties zijn denk van pubers of studenten die het "normaal" vinden om in zo'n smerige kamer te leven.Ik vind het een goed geslaagde grap.

27-09-2023 13:08:28 venzje

Quote:

Haar zeer vreemde en ietwat weerzinwekkende manier om haar dochter aan het luisteren te krijgen Ik kan er niet zo veel vreemds in vinden. Ik kan er niet zo veel vreemds in vinden.

