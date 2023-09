Canadees parlement nodigt 'oorlogsheld' uit, man blijkt nazi-veteraan

De voorzitter van het Canadese Lagerhuis heeft gisteren zijn excuses aangeboden voor het uitnodigen en prijzen van een man tijdens een parlementaire bijeenkomst, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een nazi-eenheid heeft gediend.De man die was uitgenodigd, de 98-jarige Yaroslav Hunka , bleek in de Tweede Wereldoorlog als lid van de veertiende Waffen Grenadierdivisie van de SS gediend te hebben.Dit maakten de Vrienden van het Simon Wiesenthal Centrum bekend, een Joodse mensenrechtenorganisatie die verontschuldigingen eiste na het optreden van Hunka in het Canadese lagerhuis.Twee dagen voor de bijeenkomst had voorzitter Anthony Rota de man nog bekend gemaakt als een 'Oekraïense held', maar dit bleek dus niet te kloppen.Rota heeft in een verklaring de verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij geeft aan dat het initiatief om Hunka uit te nodigen volledig vanuit hem kwam en dat dit een vergissing was."Vervolgens ben ik me bewust geworden van meer informatie, waardoor ik spijt heb van mijn beslissing", schrijft hij, terwijl hij ook zijn 'diepste excuses' aan de Joodse gemeenschappen toevoegde.Bij de bijeenkomst was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig, die het parlement toesprak en Canada bedankte voor de hulp van het land in de oorlog tegen Rusland.Na de opmerkingen van Zelensky erkende de voorzitter de 98-jarige Hunka, die op de tribune zat, en prees hem voor zijn strijd voor de Oekraïense onafhankelijkheid tegen de Russen. Hunka ontving twee staande ovaties van de aanwezigen, die niet wisten wie de man werkelijk was.