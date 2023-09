Hond graaft in grond tijdens wandeling en vindt metalen doos met 400.000 euro

Een hond heeft in Frankrijk tijdens een wandeling door de natuur een echte schatkist opgegraven. Hij botste op een metalen doos. Toen de vier wandelaars in zijn gezelschap het kistje openden, bleek er een zak met eurobiljetten in te zitten, goed voor in totaal 400.000 euro.



Franse media schreven de voorbije dagen over de opmerkelijke vondst. De eerlijke vinders, twee koppels, waren twee jaar geleden bezig aan een natuurwandeling in La Londe-les-Maures. Toen hun hond begon te graven, kwam plots een metalen kistje tevoorschijn onder de grond. Toen de twee koppels dat openden, vonden ze een plastic zak met daarin bundels met bankbiljetten, samen goed voor 400.000 euro.



De eerlijke vinders stapten met de opgegraven schat meteen naar de politie. Die probeerden de herkomst van het geld te proberen achterhalen. De politie denkt dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten. Maar ondanks DNA-onderzoek, de inzet van speurhonden en observaties ter plaatse, is ruim twee jaar later nog steeds niet duidelijk waar het geld vandaan komt.



Volgens de Franse wet kunnen de eerlijke vinders nu aanspraak maken op de helft van het geld, 200.000 euro. De andere helft gaat naar de gemeente La Londe-les-Maures (Var), waar het geld is gevonden.

Reacties

