Politie ‘t Harde eert goudeerlijke voetbalsupporters: Duitse dame dolblij

Voetbalsupporters allemaal hufters? Bij lange na niet, weet nu ook een dame uit Duitsland. Zij waande vanochtend haar tas met dure inhoud als verloren, maar had buiten het eerlijke hart van een drietal fans gerekend die op weg waren naar de wedstrijd Ajax-Feyenoord in Amsterdam.



De vrouw liet de tas, met daarin onder meer drie laptops, per ongeluk staan op treinstation ‘t Harde. Logischerwijs was ze bang dat ze alles voorgoed kwijt was, maar niets was mindere waar. Drie supporters zagen de tas staan en droegen hem keurig over aan de politie.



‘Hulde’, concludeert de Noord-Veluwse politie op Instagram. ‘Voetbal supporters komen soms negatief in het nieuws. Dit laat toch ook een heel andere kant zien van deze toppers’.



Voor welke club de drie eerlijke vinders supporteren, laat de politie in het midden. Maar dat de eigenaresse er mee in haar nopjes was, is glashelder. ‘Op het moment dat wij de tas achterin de auto hadden staan kwam er een belletje uit Duitsland. De vrouw was dolblij en dankbaar.’

Ik hoop dat deze supporters niet in de gevechten zijn meegezogen.



