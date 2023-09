Enorme alligator sleept dode man met zich mee in woonwijk Florida

Een alligator die een dode man meesleepte dook gisteren op in een woonwijk in Largo, een plaats in Florida. Buurtbewoner JaMarcus Bullard zag het huiveringwekkende tafereel in een kanaal. "Ik zag een menselijk lichaam in z'n bek, dus ik begon te filmen." Korte tijd later werd het ruim vier meter lange dier doodgeschoten.



Bullard was onderweg naar een sollicitatiegesprek toen hij in een kanaal in zijn woonwijk de alligator met het lichaam zag. "Ik pakte een steen op om hem te raken, maar hij ging weer terug het water in," vertelt hij tegen televisiezender Spectrum News.



Zijn hersenen hadden naar eigen zeggen 'moeite om te geloven' wat hij zojuist had gezien. Toch belde hij de hulpdiensten. Die rukten na de melding uit, schrijft de New York Post. Volgens Bullard schoten zij het dier vervolgens dood.



Largo, de plek waar het lugubere tafereel zich afspeelde, ligt vlak bij Clearwater. Dat ligt weer bij het popualire Ridgecrest Park. Daar is een meer waarin alligators leven.



De dieren trekken regelmatig de wijk in, vertellen buurtbewoners aan Amerikaanse media. Volgens een van hen was dit de grootste alligator die ze ooit zag.



Of de man ook daadwerkelijk gedood is door het dier of op een andere manier om het leven kwam, wordt nog door de lokale politie onderzocht. De identiteit van de man is niet bekend.

