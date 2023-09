Canadese vrouwen doen zich voor als Inuit en krijgen onterecht subsidie

In Canada zijn drie vrouwen aangeklaagd omdat ze hadden gefraudeerd met subsidies die voor Inuit zijn bedoeld. Het gaat om twee tweelingzussen en hun 59-jarige moeder. De twee geadopteerde zussen claimden Inuit-kinderen te zijn. De zussen en hun adoptiemoeder zouden tussen oktober 2016 en september 2022 fraude hebben gepleegd.



Het drietal is meerdere gevallen van fraude ten laste gelegd. In een verklaring van de Canadese politie staat dat de zussen en hun moeder twee lokale organisaties hebben opgelicht en subsidies en beurzen hebben ontvangen.



Leden van de Canadese Inuit-gemeenschap hebben recht op die subsidies, zoals is bepaald in een schikking uit 1993. De Nunavut-overeenkomst gaf de Inuit een apart leefgebied genaamd Nunavut, in noordelijk Canada.



De inheemse bevolkingsgroepen die bekendstaan als Inuit leven in delen van Alaska, Canada en Groenland. Het zijn verschillende groepen met een gelijksoortige cultuur. Het woord inuit is het meervoud van inuk, dat 'mens' of 'echte mens' betekent, in de taal van de Inuit.



Inuit werden vroeger 'eskimo's' genoemd, een benaming die uit de gratie is geraakt omdat de naam door anderen aan het volk is gegeven. Inuit ervaren de term als neerbuigend en denigrerend.



De Nunavut Tunngavik Inc (NTI), een organisatie die toezicht houdt op de registratie van de inheemse status van mensen, kwam de fraude van de drie vrouwen op het spoor. De organisatie noemt de zaak de "eerste in zijn soort". De vrouw die door de tweelingzussen was aangewezen als hun biologische moeder, zei vóór haar dood in juli dat ze geen familie was van de tweeling.



De fraude heeft tot veel verontwaardiging geleid in Canada. NTI-president Aluki Kotierk noemde de vermeende fraude "een andere vorm van kolonisatie" en onderdeel van een bredere trend onder niet-inheemse Canadezen die aanspraak maken op inheems erfgoed. "Jullie wilden onze taal van ons afnemen, jullie wilden onze cultuur van ons afnemen. Nu proberen jullie onze identiteit op te eisen? Het is gewoon verbijsterend."



Naast het geld dat ze kregen van de twee lokale organisaties kon de tweeling met hun inheemse status ook beurzen ontvangen van een Canadese inheemse liefdadigheidsinstelling, een elektriciteitsbedrijf en de Royal Bank of Canada. Ze zouden in totaal ten onrechte zo'n 5000 Canadese dollar (zo'n 3500 euro) hebben ontvangen.



In gesprek met de Canadese televisie zei NTI-president Kotierk dat als de zussen en de adoptiemoeder schuldig worden bevonden, ze "op zijn minst" al het geld moeten terugbetalen dat ze van de Inuit-verenigingen hebben ontvangen. De rechtszaak tegen de vrouwen staat gepland op 30 oktober.

