Vrouw mishandelt dochter en man: ze wilde geen sushi maar pizza

In de rechtbank in Utrecht hoorde een 39-jarige vrouw uit Laren de strafeis in een mishandelingszaak. De vrouw zou haar dochter en man hebben mishandeld. Voor het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs om de vrouw een gevangenisstraf van twee dagen en een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur op te leggen.



"Het is heel erg als kinderen bang zijn voor hun ouders, omdat ze worden geslagen", stelde de officier van justitie over de verdachte H.W. Op 4 december moest de politie ingrijpen in hun huis in Laren vanwege een ruzie tussen haar en haar man. De vrouw wordt nu ook vervolgd voor de mishandeling van haar echtgenoot, waarbij ze een blender als wapen gebruikte.



In het huis werd een video ontdekt waarop een andere mishandeling te zien was. De verdachte vrouw sloeg haar 12-jarige dochter in het filmpje, nadat ze ruzie hadden gehad op de dag voor de verjaardag van het meisje. De dochter wilde sushi in plaats van pizza, wat tot de woede van de moeder leidde. "Op hun verjaardag mogen kinderen toch zelf kiezen," had de vader ingebracht. De moeder raakte buiten zinnen en begon te slaan.



De moeder werd gearresteerd en bracht twee dagen in de cel door. Ondanks de arrestatie hebben zowel de man als de dochter geen aangifte gedaan en weigerden ze mee te werken met justitie. Beiden zijn van mening dat de Larense vrouw voldoende is gestraft.



Na haar vrijlating heeft de vrouw intensief samengewerkt met hulpverleningsinstanties. Ze is op latere leeftijd naar Nederland gekomen en is in China opgegroeid. De hulpverlening werkt aan het verbeteren van de communicatie binnen het gezin.



De verdachte vrouw beweerde dat ze zichzelf moest verdedigen tegen haar echtgenoot. Ze heeft een groot huis en een hoog opleidingsniveau en voorziet in haar levensonderhoud door Chinese les te geven. Ze beschreef de gevangenisstraf als afschuwelijk, maar heeft deze al uitgezeten en hoeft niet terug naar de cel. Haar advocaat was tevreden met de voorgestelde strafeis en betoogde verder dat er geen bewijs was voor de mishandeling van haar echtgenoot.

Reacties

24-09-2023 12:42:43 BatFish









Quote:

Ze heeft een groot huis en een hoog opleidingsniveau en voorziet in haar levensonderhoud door Chinese les te geven. Wat heeft dat er in godsnaam mee te maken. Omdat ze hoog opgeleid is is het erger - of minder erg??? Wat heeft dat er in godsnaam mee te maken. Omdat ze hoog opgeleid is is het erger - of minder erg???

24-09-2023 16:23:14 omabep









Als ze zo hoog opgeleid is als ze zegt, waarom heeft ze het dan nodig om te slaan en gaat ze de discussie niet aan op dat hoge niveau door een gesprek te voeren?



Ik vind haar gedrag erg kinderachtig om de verjaardag van haar 12-jarige dochter te verzieken, omdat deze wat anders eten wilde dan zijzelf wilde eten, Vraag het dan niet aan je kind en doe wat je van plan was, gedraag je niet als een jaloers verwent kind.

24-09-2023 17:11:45 Mamsie









Konden man en dochter met hun tweeën die vrouw niet de baas?

Twee tegen één dat moet toch mogelijk zijn.

Maar wat een furie, die vrouw!😵‍💫

