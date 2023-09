Ziekenhuis brengt bejaarde naar verkeerd tehuis, vrouw slaapt in andermans bed

Een bejaarde vrouw uit Engeland had niet bepaald een zachte landing thuis na haar heupoperatie. Door een foutje in het ziekenhuis werd de vrouw na haar operatie onterecht ontslagen en naar het verkeerde tehuis gebracht. Pas de volgende ochtend werd ontdekt dat ze in het bed van iemand anders had geslapen.



De 83-jarige Joyce uit Lincolnshire werd na de operatie naar een verzorgingstehuis zo'n 65 kilometer bij haar eigen tehuis vandaan gebracht. Het personeel legde de vrouw vervolgens netjes in bed. Pas toen familie van degene van wie het bed daadwerkelijk was langskwam, werd de fout ontdekt.



Joyce zat vanwege de operatie flink aan de morfine en had daardoor niet door dat ze in het verkeerde bed lag, vertelt haar zoon Andy tegen The Sun. De sleutels van de kamers van patiënten worden tijdens een operatie in speciale kluisjes in het ziekenhuis bewaard, zodat patiënten teruggebracht kunnen worden. Door een fout was het verkeerde kluisje geopend en kwam Joyce in een heel ander bed terecht.



Haar zoon is woedend. "Wat als ze de verkeerde medicijnen had gekregen?" Joyce, die inmiddels veilig terug is in haar eigen bed, is er zelf wat rustiger onder. Ze laat weten dat het andere bed ook heel comfortabel was.

Reacties

Mevrouw kan dan wel lekker geslapen hebben, die zoon heeft groot gelijk dat deze vergissing fout had af kunnen lopen.

