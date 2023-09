Vanvidskørsel: Deense politie arresteert Duits echtpaar om krankzinnig rijgedrag en veilt hun auto

Een Duits stel is opgepakt en raakte hun auto voorgoed kwijt, omdat ze veel te hard door de bebouwde kom van het Deense Tønder reden. Vanwege de zogenaamde 'vanvidskørsel'-overtreding krijgen ze een fikse boete, wordt de auto geveild en loopt de bestuurder zelfs de kans om in de gevangenis te belanden.



De vanvidskørsel-wet, die vrij vertaald 'krankzinnig rijgedrag' bestraft, zorgt ervoor dat iedereen die de maximumsnelheid met meer dan 100 procent overschrijdt, zijn auto kwijt is. Rijd je 101 km/u op een 50 kilometerweg, dan kun je je vierwieler voorgoed tabee zeggen. Voor iedereen die harder dan 200 km/u gaat, waar dan ook in Denemarken, geldt hetzelfde. Evenals mensen die rijden met een alcoholpromillage van 2 promille of meer in hun bloed, en als uitzonderlijk roekeloos rijgedrag wordt geconstateerd.



Het maakt niet uit of de auto op naam van de bestuurder staat of is geleend, gehuurd of geleased. Vaak verliezen mensen hun rijbewijs of krijgen zelfs gevangenisstraf. Verhuurbedrijven en leasemaatschappijen kunnen de waarde van het voertuig terugeisen, zodat de rekening voor de overtreder nog hoger wordt.



“We zijn erg blij dat het voertuig in beslag is genomen’’, zegt politiecommissaris Eli Jepsen Gejsing, hoofd van de verkeerspolitie van de politie van Zuid-Jutland tegen de Deense Duitstalige krant Nordschleswiger. “Met deze snelheden rijden is onaanvaardbaar.”



De nieuwe wet is op 31 maart 2021 ingegaan. Na drie maanden waren al 237 verkeersovertreders hun auto kwijt. Volgens Deense media worden er dagelijks zo'n drie auto's in beslag genomen en geveild na 'vanvidskørsel'-overtredingen.

Als je naar een ander land gaat, dan is het altijd nuttig om te weten hoe wetten regels en gebruiken daar zijn en er rekening mee te houden

Dat je een auto die op iemand anders naam staat zo maar kan veilen

