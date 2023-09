Nooit leuk: je kostbare telefoon uit een ranzige Dixi vissen op Oktoberfest

Vorige week op 16 september is het grootste volksfeest van Duitsland weer begonnen: Oktoberfest. Het duurt tot 3 oktober en er komen maar liefst 6 miljoen mensen op af. De laatste jaren werd er echter flink gediscussieerd over het evenement: het zou niet duurzaam genoeg zijn en bepaalde elementen werden als seksistisch en racistisch ervaren.



De organisatie heeft zich echter ook aangepast. Zo staan er sinds kort biologische en vegetarische gerechten op de menukaart, zijn een aantal bierbrouwerijen klimaatneutraal en zijn oude, racistische afbeeldingen op de Oktoberfest-kermis verwijderd.



Wat nog niet veranderd is, en waarschijnlijk ook nooit gaat veranderen: de smerige Dixi's. Dus zorg er vooral voor dat je telefoon daar niet in valt. Zou-ie het nog doen?

