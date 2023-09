Dure grap: komiek krijgt boete van 2 miljoen euro na grap over Chinees leger

De Chinese komiek Li Haoshi maakte een grap die de Chinese overheid niet kon smaken.



Li Haoshi trad op in het Century Theater in Peking en maakte tijdens zijn show een grap over het Chinese leger. Het stadsbestuur van Peking vond het mopje met de verwijzing naar het Chinese leger niet grappig en legde de man een boete van omgerekend bijna 2 miljoen euro op!



“Dit optreden bevatte een complot dat neerkwam op een ernstige belediging aan het Volksbevrijdingsleger, en heeft een slechte sociale invloed”, klonk het. “We zullen nooit toestaan dat een bedrijf of individu moedwillig het glorieuze imago van het Volksbevrijdingsleger besmeurt op een podium in de hoofdstad, we zullen nooit toestaan dat de diepe gevoelens van het volk voor onze soldaten gekwetst worden, en we zullen nooit toestaan dat ernstige onderwerpen gebruikt worden voor entertainment.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: