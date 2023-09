Philip rijdt van ingestorte brug in VS en verdrinkt: Google Maps voor de rechter

De weduwe van de Amerikaan Philip Paxson heeft Google aangeklaagd nadat haar man van een ingestorte brug was gereden. Hij zou gewoonweg de aanwijzingen van Google Maps hebben opgevolgd, maar dat werd hem fataal. Paxson viel meters naar beneden en verdronk.Dat is te lezen in documenten van de rechtbank. Het ongeluk gebeurde een jaar geleden, op 30 september 2022. Paxson, vader van twee kinderen, was die dag onderweg naar huis na een verjaardagsfeestje van zijn dochter. Hij had dat feestje - met kampeerthema - georganiseerd bij een vriend in Hickory, in de Amerikaanse staat North Carolina.Na het feestje reden hij en zijn vrouw afzonderlijk van elkaar weer naar huis. Paxson had Google Maps aangezet, want hij was nog nooit bij zijn vriend geweest en kende de buurt dus niet. Maps zou hem die avond hebben gezegd om de Snow Creek Bridge op te rijden.Het was op dat moment 'pikdonker', staat in de rechtbankstukken. "Terwijl hij de gevaarlijke aanwijzingen volgde die Google Maps had verstrekt, reed het voertuig van de heer Paxson van de onbewaakte rand van de brug en stortte het ongeveer zes meter naar beneden." De auto van Paxson werd voor een deel in het water gevonden van een kreek, Paxson kwam bij het ongeluk om het leven.Volgens de aanklacht zou Google Maps op de hoogte zijn geweest van het feit dat de brug in 2013 al was ingestort. Zo zitten er tussen de rechtbankstukken afbeeldingen van berichten van Kim Ellis, inwoner van Hickory, die twee keer aan Google Maps voorstelde om de route op Maps aan te passen vanwege de ingestorte brug."Negen jaar lang werd de gemeenschap van Hickory onnodig en zinloos in gevaar gebracht. In 2013 stortte een verkeersbrug in en een van de grootste bedrijven ter wereld weigerde ondanks herhaalde smeekbeden zijn kaarten te corrigeren", zei advocaat Robert Zimmerman in een verklaring.Alicia, de weduwe van Philip Paxson, eist een nog onbepaald bedrag aan schadevergoeding na de dood van haar man. "Onze meisjes vragen hoe en waarom hun vader stierf, maar ik heb er geen woorden voor die ze kunnen begrijpen", voegde Alicia toe in een verklaring. "Omdat ik als volwassene nog steeds niet kan begrijpen hoe degenen die verantwoordelijk zijn voor de GPS-aanwijzingen en de brug hebben kunnen handelen met zo weinig aandacht voor het menselijk leven."Alicia: "Niemand mag ooit op deze manier een dierbare verliezen, en we willen ervoor zorgen dat onze stemmen worden gehoord."Google heeft in Amerikaanse media laten weten hun 'diepste medeleven te betuigen' aan de familie. "Ons doel is om nauwkeurige route-informatie in Maps te verstrekken. We volgen daarom deze rechtszaak op de voet."