Lykoi - de mysterieuze weerwolfkat

De Lykoi is een kattenras dat zijn oorsprong vindt in een natuurlijke mutatie van de kortharige huiskat. De eerste bekende gevallen dateren uit 2010, toen spontane mutaties ontdekt werden in Virginia en Tennessee. In 2014 werd ook een natuurlijke mutatie waargenomen in Brescia, Italië, wat heeft bijgedragen aan de uitbreiding van het genetisch reservoir in Europa. Sindsdien is het ras steeds populairder geworden en wint het aan terrein.Herkomst: Natuurlijke mutatieUiterlijk: Gedeeltelijk haarloos, eerstgeboren met een zwarte vachtKarakter: Intelligent, gereserveerd naar nieuwkomers, uitstekende jagerBijzonderheden: Geen haar rond ogen, neus en mondDe naam “Lykoi” is afgeleid van het Griekse woord “Lycos”, wat wolf betekent. Dit komt door hun unieke uiterlijk, dat doet denken aan een weerwolf. Hun karaktereigenschappen dragen hier ook aan bij, zoals hun intelligentie en soms gereserveerde houding.Sinds 2012 is de Lykoi opgenomen in het register van The International Cat Association (TICA). In oktober 2015 werd het ras erkend als een nieuw gevorderd ras door TICA, en sinds eind 2016 wordt het officieel erkend als een Nieuw Ras door LOOF.Verspreiding van de Lykoi in EuropaIn 2013 bracht Christine Boulanger de eerste Lykoi’s naar Frankrijk en droeg zo bij aan de verspreiding van dit unieke kattenras in Europa.Het meest opvallende kenmerk van de Lykoi is dat ze gedeeltelijk haarloos zijn. Dit is volkomen normaal en niets om je zorgen over te maken als je thuis een Lykoi hebt. De oren van de Lykoi zijn vrij breed in vergelijking met andere rassen. Een ander opmerkelijke kenmerk van hun uiterlijk is dat ze vaak volledig zwart worden geboren.Bij het opvoeden van een Lykoi is het belangrijk dit zeer serieus te nemen. De opvoeding begint al bij de fokker, die verantwoordelijk is voor de socialisatieperiode. Deze periode duurt gemiddeld de eerste veertien tot zestien weken van het leven van een kat. Het is daarom aan te raden een Lykoi te kopen bij een erkende fokker die is aangesloten bij een rasvereniging. De fokker zal precies weten hoe hij/zij een Lykoi opvoedt gedurende de socialisatieperiode.Zodra de socialisatieperiode voorbij is en je het kitten ophaalt bij de fokker, ben jij als eigenaar verantwoordelijk voor de verdere opvoeding van de Lykoi. Zorg ervoor dat je huis kitten-proof is en controleer ook alles in je tuin, aangezien de Lykoi graag jaagt en naar buiten gaat.Aangezien het ras pas sinds 2010-2011 bestaat, hebben we nog niet voldoende gegevens om een nauwkeurige levensverwachting te bepalen. We vermoeden echter dat deze vergelijkbaar is met die van zwerf- of huiskatten tussen 13 en 17 jaar.Lykoi-katten zijn zeer intelligent en staan bekend als probleemoplossers. Ze kunnen zich prima zelf vermaken met speeltjes en zijn actieve jagers. Daarnaast kunnen ze soms wat terughoudend zijn.