Toyota werkt aan robots die zichzelf dankzij nieuwe AI-technieken veel sneller nieuwe taken kunnen aanleren. Zo maken ze bijvoorbeeld al een ontbijtje voor je of ruimen ze de vaatwasser in. Binnenkort kunnen ze zelfs taken uitvoeren zonder dat mensen die eerst hebben voorgedaan.De onderzoekstak van Toyota ontwikkelt robots die steeds complexere taken aankunnen in wat het een ‘kleuterschool voor robots’ noemt. Waar voorheen vele honderden uren programmeren en testen voor nodig waren, is nu in een paar uur gepiept. Momenteel moet een mens eerst nog wel bepaalde handelingen voordoen aan de robot, maar zelfs dat is binnenkort dankzij nieuwe AI-modellen niet meer nodig.De Toyota-onderzoekers spreken van een ‘doorbraak’, die mede mogelijk is doordat de robots over tastzin beschikken. De machines hebben een grote zachte duim, waarmee ze kunnen voelen wat ze doen. Hierdoor kunnen ze moeilijker taken makkelijker uitvoeren dan als ze alleen op beeldherkenning moeten afgaan.De robots leren na een demonstratie in een paar uur op de achtergrond. Volgens Toyota-topman Ben Burchfiel krijgt een robot bijvoorbeeld ‘s middags een demonstratie van een nieuwe handeling, waarna hij ‘s nachts met AI zelfstandig aan het leren slaat. “De volgende ochtend heeft de robot dan de nieuwe taak onder de knie.”De robots kunnen momenteel ruim 60 ‘moeilijke, behendige vaardigheden’, zoals het gieten van vloeistoffen, het gebruik van gereedschap en het manipuleren van vervormbare objecten. “Deze prestaties werden gerealiseerd zonder ook maar één regel nieuwe code te schrijven.”Toyota werkt met alle data van de robots aan nieuwe AI-gedragsmodellen, die net als de grote taalmodellen die chatbots gebruiken worden getraind door patronen op te merken. “De robots kunnen zo zelf een nieuwe vaardigheid uitvoeren die ze niet eerder hebben geleerd”, aldus Toyota’s hoofd van robotica-onderzoek Russ Tedrake, die ook hoogleraar robotica aan de MIT-universiteit is.Met deze technologie moeten de robots volgend jaar al getraind zijn in duizend verschillende vaardigheden.