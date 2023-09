Fietsende advocaat schrikt van hond, duikt in Amstel en eist schadevergoeding

Twee Amsterdamse advocaten reden met een flink tempo langs de Amstel, toen de voorste zich een hoedje schrok van een aangelijnde hond en in de remmen kneep. De achterste reed op hem in, moest uitwijken en dook pardoes de rivier in. Het duo besloot de hondeneigenaar aan te klagen voor duizenden euro’s.



De kolderieke vertoning vond op een mooie zondagmiddag in januari 2022 plaats. Direct na het ongeluk wisselden de advocaten telefoonnummers uit met de eigenaar van de hond, en vroegen om zijn verzekeringsgegevens in verband met de schade aan de dure racefietsen. “Zijn wiel is volledig krom, zijn voorvork ook, stuur en remmen verbogen, zijn bril ligt nog in de Amstel en zijn telefoon heeft het zwemmen niet overleefd. Bij mij is mijn derailleur afgebroken en het carbon behoorlijk beschadigd”, appte de advocaat.



De hondeneigenaar was echter niet onder de indruk en stuurde terug dat de hond ‘strak aangelijnd’ was. “En je vriend rijdt achterop jou. Dus ik zou ook maar eerst bij je eigen verzekering navragen.” De beide partijen kwamen er niet uit, dus deden de advocaten aangifte bij de politie en sleepten ze het baasje voor de rechter. De voorste rijder claimde 950 euro; zijn collega die een nat pak haalde, eiste 4259 euro om zijn schade te dekken, schrijft De Telegraaf.



De rechtszaak verliep niet zoals de juristen hadden gehoopt. De hondeneigenaar kwam met een getuige die achter hem liep en niks bijzonders had opgemerkt. “De hond was te allen tijde strak aangelijnd en ik zag hem ook geen onverwachte bewegingen maken. Ik ving op toen ik langs liep dat er werd gesproken over schuld van de hond. Mijns inziens is dit niet terecht”, zei hij in de rechtbank. Ook de verloofde van het baasje verklaarde dat de hond niets geks deed.



De rechter oordeelde dan ook dat de eigenaar van de hond geen schuld trof. De advocaten hadden de schade aan zichzelf te danken, omdat ze ‘met grote snelheid en dicht achter elkaar’ reden. “Door de onveilige combinatie van snelheid en afstand kon hij zijn racefiets niet tijdig tot stilstand brengen”, stelde de rechter over de voorste rijder. Voor een schadevergoeding moet de achterste rijder volgens het parket dus bij zijn collega zijn.



Het duo krijgt vervolgens nog een flinke veeg uit de pan van de rechter: “Het is niet goed te volgen waarom zij, zelf advocaten, ten koste van gedaagde (en overigens ook de rechtspraak) zijn overgegaan tot het instellen en voortzetten van hun rechtsvorderingen”, staat in het vonnis. De advocaten verliezen dan ook op alle punten en moeten de juridische kosten van 660 euro overmaken aan de hondeneigenaar.

21-09-2023 10:07:21 Buick

Je rijd als een gek op een racefiets en dan knalt de andere op je en dan denk je, ik ben advocaat en ruik geld.

Je rijd als een gek op een racefiets en dan knalt de andere op je en dan denk je, ik ben advocaat en ruim geld.

En ze kunnen niet fietsen en ze hebben nu bewezen dat ze als advocaat ook niet veel voorstellen. Hier wordt ik vrolijk van

21-09-2023 10:12:49 allone

“advocaatje leef je nog”?



: leedvermaak?



Toch passen veel racefietsers wel op. Gisteren fietste ik in t bos en omdat het zo stil was verwachtte ik geen andere mensen en keek niet goed uit. Omdat een racefietser die er aan kwam wel oplette kon hij netjes om me heen rijden



In januari moet je ook niet gaan zwemmen"advocaatje leef je nog"?

Toch passen veel racefietsers wel op. Gisteren fietste ik in t bos en omdat het zo stil was verwachtte ik geen andere mensen en keek niet goed uit. Omdat een racefietser die er aan kwam wel oplette kon hij netjes om me heen rijden

21-09-2023 10:47:14 supericecube

Zou eerder mountainbikers denken en die zijn in de regel vele malen socialer en verantwoordelijker dan de echte wielrenners

21-09-2023 10:53:28 Buick

Van die arrogante gasten die het wel even denken te regelen.

Van die arrogante gasten die het wel even denken te regelen.

Die hond had er dus helemaal niets mee te maken.

21-09-2023 11:13:38 Mamsie

@Buick : Ik denk dat die advocaten maar een carrièreswitch moeten maken want van rechtvaardigheid hebben ze geen verstand.

21-09-2023 11:22:57 Buick

@Mamsie , ik vind het jammer dat er geen filmpje is dat die advocaat de Amstel in rijdt.

21-09-2023 11:25:20 Mamsie

Funny homevideo!

21-09-2023 11:38:20 Buick

En die hond is voor eker strak aangelijnd, want auto's rijden daar echt hard.

Als je daar vaak rijd dan weet je elke bochtje en elke kuil te vindenen je weet elfs hoe hard je in de bochten kan.

Dus als de hond even op de weg terecht komt dan kan hij aangereden worden.

Blijkt ook wel dat de getuige achter hem liep en niet naast hem. Want dat is veels te gevaarlijk om naast elkaar te lopen.

En die hond is voor eker strak aangelijnd, want auto's rijden daar echt hard.

Als je daar vaak rijd dan weet je elke bochtje en elke kuil te vindenen je weet elfs hoe hard je in de bochten kan.

Dus als de hond even op de weg terecht komt dan kan hij aangereden worden.

Blijkt ook wel dat de getuige achter hem liep en niet naast hem. Want dat is veels te gevaarlijk om naast elkaar te lopen.

21-09-2023 12:08:23 allone

De meeste mensen hier hebben e-bikes. Maar die zijn er ook in allerlei soorten en maten



oh. Je hebt gelijk. Misschien was het wel een mountainbiker. Eerlijk gezegd heb ik daar niet op gelet.
De meeste mensen hier hebben e-bikes. Maar die zijn er ook in allerlei soorten en maten

Advocaten en rechtvaardigheid? Die hebben toch ook niets met elkaars te maken?

