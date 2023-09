Bijzondere vondst in Haarlem: Snuituil gespot

Een nieuwe nachtvlindersoort is gespot in ons land, en wel in Haarlem. Tijdens de maandelijkse telling van KNNV-nachtvlinderwerkgroep Haarlem op dinsdag 5 september kwam een 'snuituil' aanvliegen. Heel bijzonder, wat deze soort is nog niet eerder vastgesteld in Nederland.Al tien jaar telt de KNNV-nachtvlinderwerkgroep Haarlem om de drie weken nachtvlinders in de Kennemerduinen, in Haarlem. Vanaf het moment dat het donker wordt, tot een uur of 1 's nachts legt coördinator Marja Koning uit. "In al die jaren hebben we in totaal 684 soorten geteld. Het is interessant om te zien welke soorten we tegenkomen, en of de vlinderstand vooruit of achteruit gaat."Koning legt uit hoe de werkgroep met de telling te werk gaat: "We zetten een wit scherm op, met een lamp erop gericht. Daaronder een kist met twee glazen plaatjes en eierdozen. De vlinders raken door het licht gedesoriënteerd, vallen in de kist en kruipen achter eierdozen. Aan het eind van de avond kunnen we dan goed zien wat we zijn tegengekomen."Bijzondere vondstDe opbrengst op dinsdagavond 5 september waren 60 vlinders. En daar zat één snuituil tussen. Koning: "De snuituil heeft lange vooruitstekende tastzintuigen die aan de punt omhoog zijn gebogen. Op de vleugel bevindt zich een lichte dwarslijn. Het voorste gedeelte is egaal groenbruin, en daaronder lichtbruin met donkere vegen vanuit de vleugelpunt."De snuituil is eerder al in Engeland waargenomen, en komt voor in Zuid-Europa en het Middellandse Zeegebied. Koning: "Misschien dat de warme zomer van 2023, en dan met name de voor begin september extreem hoge temperaturen in Noordwest-Europa, de soort verder naar het noorden heeft gevoerd dan normaal."De rupsen van de snuituil leven op groot glaskruid, waardoor de soort ook wel 'glaskruidsnuituil' wordt genoemd. De glaskruidsnuituil vliegt in het najaar en door de winter tot in het voorjaar.Blauw weeskind ook van de partijEn alsof de snuituil niet genoeg was, werd de werkgroep óók nog eens verblijd met het 'blauw weeskind'. "Daar hopen we eigenlijk iedere telling op," vertelt Koning. "Helemaal aan het einde van de avond, kwam ze aanvliegen. En dat is altijd heel indrukwekkend, want ze zijn zo groot als een gebaksschoteltje."