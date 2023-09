Een L, een U en een L: zonnepanelen op daken vormen scheldwoord (en de gemeente is niet blij)

Helikopters vliegen geregeld laag over om de daken beter te bekijken. Of beter gezegd, om de zonnepanelen op de woningen goed te kunnen ‘lezen’. Want je hoeft niet eens goed te kijken om er een vies scheldwoord in te zien. De gemeente stelt een onderzoek in. En de bewoners zelf? „Ik zie er de humor niet van in.”Ja, toen de panelen eenmaal op z’n dak lagen, sputterde Peter, de bewoner van nummer 38, nog wel een beetje tegen. Hij werd door enkele kennissen geattendeerd op de opmerkelijke lettercombinatie op de dakpannen van zijn huis en die van de buren, in een gewone straat in Doorn. „In het begin vond ik het vooral raar. Het is toch geen gezicht. Mensen zeiden wel vaak: wat heb jij dan op je dak liggen? Ja, wist ik maar hoe dat kon gebeuren.”De ‘blunder’ is gemaakt nadat de zonnepanelen van het middelste huis aan de verkeerde kant van het dak, de voorkant van het huis, waren geplaatst. „De zonnepanelen werden na de fout aan de andere kant van het huis gelegd”, aldus de bewoner van het middelste huis, die zijn naam liever niet wil noemen. Bij de buren lagen de panelen er al, daar hadden ze de vorm van een L. Vanwege het dakraam kon dat bij ons niet, dus werden ze daaromheen gelegd. Toen werd het dus een U.” En ja, met de L van de andere buurman erbij is sindsdien het woord LUL op het dak te lezen.Bewoner Peter zocht nog contact met verhuurder Heuvelrug Wonen, maar die kon niets meer voor hem betekenen. „De verhuurder kon er weinig aan doen. Soms word ik er wel op aangekeken, maar goed: ze liggen er nu eenmaal. Toen was ik verontwaardigd. Installateurs moeten daar toch ook op letten? Al met al ben ik er niet blij mee en ik zie er de humor ook niet van in.”