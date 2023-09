PostNL-bezorger gooit pakket over schutting en raakt konijntje Okkie: 'We moesten haar laten inslapen'

Een bizarre situatie in Almere donderdag. Roeland en zijn vrouw zijn van huis terwijl ze een pakketje verwachten, namelijk 15 kilo hondenvoer. Op de voordeur hangt daarom een briefje met het verzoek om het pakket in de achtertuin te leggen. Maar als ze thuiskomen zien ze iets geks. Het koppel vermoedt dat de pakketbezorger niet door de poort is gegaan, maar het loeizware pakketje over de schutting heeft gegooid. Precies op de plek waar hun konijntje Okkie op dat moment rondhuppelde.



"Normaal ben ik voor deze pakketjes altijd thuis", begint Roeland zijn gesprek met Hart van Nederland. "Maar nu moest ik naar werk voor een spoedklus." Roeland hangt daarom een briefje op zijn voordeur met de vraag of de bezorger het pakketje in de achtertuin wil leggen. Het stel verwacht vijftien kilo bevroren hondenvoer voor hun twee honden. Hij laat de poortdeur expres open.



Als Roeland 's avonds thuiskomt, merkt hij nog niks. Zijn vrouw heeft wel in de gaten dat er iets gruwelijk mis is. "Ze zei opeens: 'wat doet Okkie raar'. Okkie was aan het strompelen", vertelt hij. Terwijl het koppel het er in de tuin over heeft, steekt hun buurjongen zijn hoofd uit het raam. Hij vertelt dat hij die middag een doffe dons hoorde en Okkie hoorde gillen. "Hij heeft ook de pakketbezorger met die doos in zijn handen in de ren zien staan."



Het koppel besluit de camerabeelden van hun huis terug te kijken. Tot hun schrik zien ze daarop opmerkelijke beelden. Om 16:31 uur is te zien hoe de pakketbezorger met het pakje naar de voordeur loopt, het briefje leest en richting de achtertuin loopt. Een paar momenten later loopt hij met lege handen weer terug naar zijn bus.



Gek genoeg komt diezelfde pakketbezorger om 16:57 uur nog eens terug. Zonder pakketje loopt hij dit keer direct naar de achtertuin. "Hij moet nattigheid gevoeld hebben", zegt Roeland. "We denken dat hij het pakketje toen van Okkie af heeft gehaald en tegen de schuifpui heeft gelegd."



Roeland en zijn vrouw zijn ervan overtuigd dat de pakketbezorger, al dan niet per ongeluk, hun konijntje Okkie heeft geraakt. Hun bezoekje aan de dierenarts versterkt dat vermoeden. Uit de foto's die ze bij de arts laten maken blijkt dat Okkie haar bekken heeft gebroken. Ze is verlamd aan haar achterpootjes en haar zenuwen zijn beschadigd.



"We moesten haar helaas laten inslapen", vertelt Roeland. "De arts zei dat hij dit nog nooit had gezien. Volgens hem komt het door een stomp trauma. Het moet een zware klap zijn geweest, want een konijn is niet zomaar verbrijzeld."



Naast dat het ontzettend verdrietig is om hun huisdier te verliezen, is Roeland ook boos. "Dit had voorkomen kunnen worden, want we hebben gewoon een poort. Okkie was een topkonijn en niet eens zo oud, slechts een jaar of vijf", zegt hij. En ook over het gebrek aan een spijtbetuiging van de pakketbezorger is Roeland niet te spreken. "Ik heb zo iets van: zeg het dan gewoon. Laat een briefje achter of kom dan 's avonds nog langs en bied je excuses aan."

Vijf jaar voor een konijn klinkt oud. Maar die postbezorger heeft natuurlijk wel een grote fout gemaakt

Bevroren hondenvoer? Da’s nieuw voor mij….

@allone :

Bevroren hondenvoer? Da’s nieuw voor mij…. QuoteBevroren hondenvoer? Da’s nieuw voor mij….



Hoe snel ontdooit zoiets? Voor mij ook. Zeker als je het per post laat bezorgen....Hoe snel ontdooit zoiets?

Diepgevroren voedsel kun je heel goed laten verzenden als het in piepschuim van voldoende dikte verpakt is. Dan blijft het een paar dagen bevroren.

