Werkgever zet zieke secretaresse onder druk, moet 200.000 euro betalen

Het Amsterdamse automatiseringsbedrijf Chipsoft dat een zieke werkneemster onder druk zette, is voor de tweede keer door rechters op de vingers getikt. Chipsoft moest de vrouw aanvankelijk 184.000 euro betalen, maar ging daartegen in hoger beroep. Nu moet het bedrijf 20.000 euro méér betalen.



Dat blijkt uit een eerder deze maand openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.



De vrouw beschikte over een vlekkeloos dienstverband van ruim twintig jaar bij Chipsoft, een automatiseerder die vooral actief is in de zorgsector. Daar werkte zij als assistente van de directeur en gaf leiding aan de afdeling personeelszaken.



In augustus 2021 kwam de vrouw wegens overbelasting overspannen thuis te zitten. Begin 2022 ging zij weer voorzichtig aan de slag, maar al snel ontstonden spanningen met haar directeur, onder meer over haar takenpakket.



Chipsoft negeerde adviezen van de bedrijfsarts om de verhoudingen te verbeteren, en schreef de situatie toe aan de negatieve opstelling van de vrouw.



"Op dit moment zit je met een verongelijkte norse uitdrukking achter je bureau en communiceer je niet of nauwelijks met je collega's", schreef de werkgever de vrouw, en waarschuwde haar dat zij zich positiever moest opstellen.



Eind januari meldde de vrouw zich weer volledig ziek. Daarop dreigde de werkgever haar loon in te trekken. In de daarop volgende maand verslechteren de verhoudingen verder. Op het voorstel van de vrouw om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, ging de werkgever niet in.



Wel staakte het bedrijf de betaling van de maandelijkse bonus, verlaagde het basissalaris met 30 procent en nam haar bedrijfsauto af.



Daarop stapte de werkneemster naar de rechter, om het dienstverband te beëindigen met betaling van achterstallig salaris, bonussen en ontslagvergoedingen. Volgens de vrouw was sprake geweest van 'een flagrante vorm van werknemertje pesten'.



Chipsoft stelde daarentegen dat de vrouw had aangestuurd op een vertrek, en recht had op geen cent.



Uit een vorige maand pas openbaar geworden uitspraak bleek dat de Amsterdamse kantonrechter vorig jaar zomer al gehakt van de werkgever maakte. Volgens de rechter had juist Chipsoft aangestuurd op het vertrek van de vrouw, en daarbij 'ernstig verwijtbaar' gehandeld.



Het bedrijf moest de werkneemster 184.000 euro aan ontslagvergoedingen en achterstallige beloningen betalen.



Nu blijkt dat de Chipsoft tegen deze uitspraak in hoger beroep is gegaan, maar die zaak eveneens heeft verloren. Ook het Amsterdamse hof vindt dat de werkgever verwijtbaar handelde. Het hof verhoogt de daaraan verbonden 'billijke schadevergoeding' bovendien met 20.000 euro.



Dat betekent dat Chipsoft de inmiddels 46-jarige vrouw in totaal 205.000 euro moet betalen. Volgens haar advocaat Keje Molenaar is zijn cliënte 'heel blij' met de uitspraak. "Wat haar betreft is hiermee de kous af. Zij heeft zeer onder de zaak geleden, en had niet in hoger beroep willen gaan. Nu kan zij zich eindelijk concentreren op haar toekomst en het verdere verloop van haar carrière."



Directeur Hans Mulder van Chipsoft zegt dat deze zaak 'wat ons betreft alleen maar verliezers kent' en zich neer te leggen bij de uitspraak. "Wij kijken kritisch in de spiegel, en geven uitvoering aan het vonnis. Uiteraard wensen wij onze oud-werkneemster veel sterkte."

