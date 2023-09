Man redt leven van gestrande witte haai, met gevaar voor eigen leven

In Florida werd een bezoekje aan het strand voor een gezin wel heel spannend. Mensen troffen op het strand bij Pensacola een haai aan die vastzat in het zand. Eerst dachten ze dat het dier al overleden was, maar plots begon de haai wild te bewegen. Met gevaar voor eigen leven en tegen het advies van de filmende vrouw in lukte het om de haai los te maken.