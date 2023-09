Smoorver­lief­de man (67) uit Kampen dácht te trouwen met Kristina: ze bleek een nepbruid en nu is hij 1,7 miljoen armer

Een eenzame man (67) raakt smoorverliefd op ‘Kristina’ die hij online ontmoet. Het 17-jarige meisje wil met hem trouwen, maar dan moet hij eerst heel veel rekeningen betalen. Als de man na maanden naar de politie wil stappen, dreigt haar familie met een tegenzet. Ze gaan hem aangeven voor pedofilie. En vanaf dat moment loopt het ongelooflijk uit de hand. ,,Alles hebben ze me afgenomen.”



De man uit Kampen zoekt al jaren naar de liefde. Zeker nu zijn vader net is overleden, is het aanbod van een promotieteam dat hij in de zomer van 2019 in hartje Kampen treft aanlokkelijk. Ze zijn van datingsite Badoo. Het lijkt dé weg naar de liefde waar hij zo naar snakt.



Al snel raakt hij in gesprek met ‘Kristina30', die - geeft ze later toe - nog maar 17 jaar oud is. Hij wil desondanks niet van haar zijde wijken. Ontmoet haar familie. Maar zij hebben, zo valt in het politiedossier te lezen, de ene bizarre eis na de andere. Ja, hij mag trouwen als ze volwassen is, maar dan moet ze eerst vrijgekocht worden van haar pooier. Er worden huizen gehuurd, een Mercedes. Rolexen ‘voor de bruiloft’. En samen gaan ze heel Europa door, met haar familie in hun kielzog. Van hotel naar hotel, van casino naar casino.



In Parijs wordt de Kampenaar omsingeld, in een Louis Vuittonwinkel. Door zeven familieleden. Ze dreigen hem achter te laten, of van alles aan te doen. Beetje bij beetje beseft de man dat hij er wordt ingeluisd. Hij moet steeds pinnen, grote bedragen gaan op aan luxe en dure kleding. Als hij afspraken maakt, moet er altijd iemand van de familie bij zijn.



Hij moet een huis en een appartement in Kampen van de hand doen. Met de opbrengst worden goudstaven gekocht. ,,Als je niet betaalt, is je verliefdheid niet echt’, krijgt hij meermaals te horen. Of hij wordt bedreigd met een hakbijl. De 67-jarige man raakt uiteindelijk, stap voor stap, 1,7 miljoen euro kwijt.



Maandag startte de strafzaak, die vijf zittingdagen telt, tegen zeven mannen en vrouwen tussen de 21 en 47 jaar oud, afkomstig uit Utrecht, Driebergen en België. Merendeels zijn ze telgen van dezelfde familie. ‘Kristina’ bestaat ook, maar was de vriendin van de jongste verdachte (21) uit Utrecht. Haar zaak is geseponeerd. Familieleden chatten namens haar, en gaven haar aan wat te doen als ze met de Kampenaar alleen was. Ze werd gedwongen, zegt ze.



Net als de Kampenaar, zegt de openbaar aanklager. In tranen vertelt de man zijn verhaal. ,,Ik was veertien toen mijn twee jaar oudere broer overleed, mijn moeder stierf jong. Ik heb altijd gedroomd om een relatie te hebben, een vrouw naast me om de gewone dingen van het leven mee te doen. Ik was in diepe rouw van mijn vader - mijn steun en toeverlaat- toen ik Kristina ontmoette. De wereld van online daten kende ik niet. Ze gaf me op date één meteen een knuffel, op de tweede date zei ze dat ze trouwen wilde.’’



Hij snikt, snottert en zegt: ,,Ik kon mijn geluk niet op. Zag licht in mijn leven.’’ Een diepe zucht volgt: ,,Maar ik bleek slechts een karkas met een pinpas. Alles waar mijn ouders zo hard voor hebben gewerkt, hebben ze me afgenomen. Kristina was al uitgehuwelijkt bleek, de familie waar ik verbleef in Utrecht en Leersum bleek valse namen te hebben. Nu leef ik teruggetrokken, ik ben doodsbang dat ze me nog op komen zoeken.’’



De verdachten - twee van hen werden in juli nog veroordeeld tot acht maanden cel wegens het oplichten van een dove, slechtziende man, in een vergelijkbare zaak - ontkennen in alle toonaarden. Ze zeggen dat de Kampenaar liegt. Zijn boos dat hij hen valselijk beschuldigt. Niet hij, maar zij zijn het slachtoffer.



Voor de strafzaak is vijf dagen uitgetrokken, dinsdag volgt de strafeis en donderdag en maandag komt de verdediging aan het woord.

19-09-2023 16:45:22 Mikeph

Een zaak van 2 jaar oud weer opnieuw gepubliceerd?



Staat in de gerelateerde artikelen zelfs.

Aanhouding in grote zwendel: slachtoffer voor 1,7 miljoen getild

19-09-2023 17:04:04 Grouse

Of er is nu pas een strafzaak.

Het artikel van de Stentor is recent.



Laatste edit 19-09-2023 17:04 @Mikeph : Kennelijk heeft de Stentor een oud nieuwtje opgepikt.Of er is nu pas een strafzaak.Het artikel van de Stentor is recent.

19-09-2023 20:27:06 Buick

@Mikeph , dit is een artikel om te kijken of de wmrérs nog wel opletten. En jij bent glansrijk geslaagd
Ik niet, voor mij is dit artikel nieuw.

