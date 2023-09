Bizarre voetbaltransfer in Tsjechië: Vader koopt speeltijd voor zoon die nog nooit gevoetbald heeft

De krankzinnigste voetbaltransfer van dit najaar heeft ongetwijfeld op het derde profniveau van Tsjechië plaatsgevonden. De 22-jarige student Martin Podhajsky heeft nog nooit gevoetbald, maar gaat voor een flink bedrag de aanvoerder van FK Ústi nad Labem vervangen in de slotfase van de eerstvolgende competitiewedstrijd in het thuisstadion.



Zijn vader heeft de clubleiding uit de Tsjechische stad Ústi nad Labem overtuigd door een half miljoen Tsjechische kronen, omgerekend zo'n 20.000 euro, op tafel te leggen, schrijft BBC Sport. Het maakt president van de club Pemysel Kuban niks uit dat de jongen nog nooit in wedstrijdverband tegen een bal aan heeft getrapt. “Zo ver ik weet, heeft hij alleen FIFA gespeeld. Maar je ziet niet elke dag 500.000 Tsjechische kronen over de vloer rollen. Voor dat geld laat ik wie dan ook spelen”, zegt hij.



“Hij bedacht dat hij wel wilde spelen. Toen belde zijn vader en toen is het balletje gaan rollen. We zijn nu bezig om een contract met Martin op te stellen", legt Kuban uit. “De fans zullen hem bij onze eerste thuiswedstrijd al zien. Dan zit hij op de bank.” De bijzondere aanwinst vervangt tien minuten voor tijd waarschijnlijk de aanvoerder van de club en zal dan als spits zijn opwachting gaan maken in het veld.



Het is niet de eerste keer dat FK Ústi nad Labem het nieuws haalt met een bijzondere actie. Ze gaven ooit duizend gratis seizoenskaarten weg en huurden Valerie Herianova, de Miss Tsjechië van 2020, in als clubverslaggever.

