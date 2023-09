F-35 in VS foetsie na sprong piloot uit toestel, bevolking moet meezoeken

Een Amerikaans F-35 gevechtsvliegtuig is vermist geraakt nadat gistermiddag plaatselijke tijd de piloot het toestel uit voorzorg met een parachute had verlaten. De piloot werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, maar van zijn toestel ontbreekt nog ieder spoor. Het leger heeft nu de plaatselijke bevolking gevraagd om mee te helpen zoeken.



Tijdens de zoektocht wordt gefocust op twee grote meren die zich bevinden bij North Charleston in de staat South Carolina, schrijft de Britse krant The Guardian. Afgaande op de vliegrichting van het toestel wordt er rekening mee gehouden dat het daar is neergestort.



Intussen zorgt de opmerkelijke zoektocht voor veel reacties. Zo vindt de lokale Republikeinse politica Nancy Mace het niet te begrijpen dat een F-35-toestel zomaar verdwijnt.



"Hoe raak je in hemelsnaam een F-35 kwijt? Waarom kunnen we het niet volgen via een apparaatje en vragen we nu vervolgens de bevolking om maar te zoeken naar een vliegtuig?"



Voor de zoektocht naar het toestel is inmiddels ook een helikopter ingezet. Daarnaast wordt nog onderzocht wat precies de reden was waarom de piloot zichzelf in veiligheid moest brengen.



De F-35 is gemaakt om lastig tot niet traceerbaar te zijn. Zo was het de vorige Amerikaanse president Donald Trump die juist deze eigenschap van het gevechtsvliegtuig in oorlogssituaties als groot voordeel zag.



"Je kunt de F-35 niet zien. Je kunt hem gewoon echt niet zien. Het is erg moeilijk om tegen een gevechtsvliegtuig te vechten dat je niet kunt zien", zei Trump.

Reacties

19-09-2023 12:58:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.107

OTindex: 28.330

Als 'ie gechipt is, dan komt wel weer boven water

19-09-2023 13:04:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.632

OTindex: 87.333



Gelukkig was de piloot wel zichtbaar.

: Beroepsdeformatie? De vraag waarom hij moeilijk te vinden is wordt meteen beantwoord: omdat hij moeilijk traceerbaar is, en niet te zien.Gelukkig was de piloot wel zichtbaar. @Emmo : Beroepsdeformatie?

