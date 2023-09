Australiër die met python om zijn nek surft krijgt boete

Surfers nemen weleens hun hond mee naar het strand, maar een man in Australië gooide het over een andere boeg: hij surft graag met zijn python om zijn nek. Daar krijgt hij nu een boete voor.Dat meldt nieuwszender Nine News. De autoriteiten kwamen hem op het spoor nadat de man met zijn huisdier door lokale media werd gefilmd op het strand van de Gold Coast, een populaire badplaats ten zuiden van de stad Brisbane.De eigenaar zei tegen de nieuwszender dat hij wel vaker surft met zijn slang Shiva. "Ze gaat een stukje zwemmen en komt dan terug naar het surfboard. Gewoon cruisen. Wachtend op een golf, de perfecte golf", zei hij. Op de vraag hoe hij weet dat Shiva van de oceaan geniet, zei hij dat ze altijd sist als ze geïrriteerd is en dat dit nog nooit is gebeurd tijdens het surfen.Shiva is volgens Nine News een morelia bredli, een niet-giftige wurgslang die tot wel 3 meter lang kan worden. De man had een vergunning voor het houden van deze pythonsoort, maar daarin staat niet dat het dier mee naar buiten mag. Daar is een aparte vergunning voor nodig. Er gelden alleen uitzonderingen voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dierenarts of verkoop.De surfer moet een boete van omgerekend 1400 euro betalen.Het ministerie van Milieu en Wetenschap van de deelstaat Queensland wijst erop dat het niet de bedoeling is inheemse dieren in het openbaar te tonen, tenzij het doel ervan is goedgekeurd en het op een manier gebeurt waarop voldoende rekening wordt gehouden met het welzijn van het dier en de veiligheid van het publiek.De python zou het water volgens een topfunctionaris 'extreem koud' hebben gevonden. Op beelden is onder meer te zien dat de slang Shiva in het water lag. "Slangen zijn koudbloedige dieren. Hoewel ze kunnen zwemmen, vermijden reptielen over het algemeen water. De enige slangen die in de oceaan zouden moeten voorkomen, zijn zeeslangen."