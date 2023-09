Studenten verpulveren wereldrecord: EV van 0 naar 100 in minder dan een seconde

Een team van studenten uit Zwitserland heeft een kleine elektrische racewagen ontworpen die het wereldrecord voor de snelste acceleratie van een elektrisch voertuig heeft gebroken. De bolide versnelde van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan een seconde.De studenten braken het vorige wereldrecord van 1,461 seconden, dat vorig jaar door een team van Duitse studenten werd behaald, met een aanzienlijke marge. De auto van de Zwitsers slaagde erin om van stilstand een snelheid van 100 kilometer per uur te bereiken na 0,956 seconden. Om de snelheid te bereiken, was een afstand van slechts 12,3 meter nodig. Het wereldrecord werd bevestigd door Guinness World Records, dat ter plekke was om de korte rit te observeren.De auto werd gebouwd en getest door leden van de Academic Motorsports Club Zurich (AMZ), een studentenvereniging die sinds 2006 elk jaar een nieuwe wagen heeft gebouwd. AMZ haalde ook al in 2014 en 2016 het wereldrecord voor snelst accelererende elektrische wagen op aarde.Het wereldrecord met zo’n grote marge verbreken, was niet simpel. Alle componenten van de auto, zoals de batterij, het chassis en zelfs de printplaten werden allemaal binnenshuis gebouwd om ze zo lichtgewicht mogelijk te maken. De studenten slaagden erin om het gewicht van de wagen te reduceren tot slechts 140 kilogram. Ook de chauffeur, een vriendin van de AMZ-crew, Kate Maggetti, weegt slechts 40 kilogram.Hoewel de totale massa dus niet al te groot is, heeft de wagen een vermogen van 240 kilowatt, ofwel zo’n 326 pk. De studenten ontwikkelden om dat vermogen te genereren hun eigen motoren en een speciale aandrijflijn.Maar alleen veel pk’s en een laag gewicht zijn niet voldoende. Al de opgewekte kracht moet ook naar de grond worden overgebracht. Bij Formule 1-wagens gebeurt dat door vleugels die de auto omlaag duwen, maar dat gebeurt pas nadat de auto een bepaalde snelheid heeft behaald.Hoewel ook de auto van AMZ uitgerust is met twee vleugels, moest het team creatiever te werk gaan. De studenten ontwikkelden een soort ‘stofzuiger’ die zich onderaan de wagen bevindt. Enkel op die manier kan de nodige tractie behaald worden om de auto aan de grond te houden.