Werknemer ontslagen omdat hij geen 5 km kan lopen!

Een Chinees bedrijf heeft een fabrieksarbeider ontslagen omdat hij te traag loopt. De arme man slaagde er niet in om een parcours van vijf kilometer in een halfuur af te leggen, en werd dan prompt op straat gezet!



Het bedrijf wilde met de loopproef het doorzettingsvermogen van haar werknemers testen, en Liu uit Suzhou in het oosten van China bleek niet de beste loper te zijn. Hij diende de looptest trouwens af te leggen in bloedheet weer bij een hoge luchtvochtigheid, loodzware omstandigheden weet iedere amateurloper. Na een kilometer kreeg de man last van een hitteslag en staakte hij de proef. Hij stopte met rennen en keerde terug naar de fabriek om verder te werken. De volgende dag kreeg hij echter te horen dat hij ontslagen werd omdat hij niet geslaagd was voor de looptest. Hij kreeg zijn c4, maar spande vervolgens een rechtszaak aan tegen zijn werkgever. De rechter gaf hem gelijk. Liu kreeg een schadevergoeding van 6700 yuan, zo’n 850 euro.

Reacties

17-09-2023 18:52:55 BatFish

Oudgediende



5 Km in een half uur. Dat is 10 km/uur! Het kan, maar het is wel een heel stevig wandeltempo. Jaren geleden toen ik lange afstands marsen deed lukte dat wel (niet voor 80 km - dat was echt voor de toplopers) maar ik weet niet eens of ik dat tegenwoordig nog zou halen.

