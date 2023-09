Is het een hond of is het een vos? Eerste hond-vos ter wereld ontdekt in Brazilië

In Brazilië is een hond-vos ontdekt, een kruising tussen een tamme hond en een pampasvos. Het zou gaan om een wereldwijde primeur, nooit eerder werd er eentje gevonden.De eigenaardig uitziende 'hond' dook twee jaar geleden op nadat hij was aangereden door een auto. Het dier, zwart met met puntoren, werd gewond naar een dierenziekenhuis in het zuiden van Brazilië gebracht.Daar wisten dierenartsen niet goed wat ze ervan moesten denken. De 'hond' leek niet volledig wild, maar ook niet helemaal tam, schrijft onder meer de Miami Herald.Aan het dier is intussen een onderzoek gewijd en de resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Animals. Tegen Newsweek zegt onderzoeker Cristina Araujo Matzenbacher: "Ze had ogen als van een tamme hond, maar lange oren van een vos. Ze had een donkere vacht en blafte."Het dier weigerde hondenvoer, maar smulde wel van ratjes. Ook geen typisch hondengedrag: het beest kon in bomen klimmen.Wetenschappers van de Universiteit van Pelotas bogen zich over de 'dogxim', zoals de unieke kruising in het Engels wordt genoemd.Zij deden de volgende ontdekking: het dier had per lichaamscel 76 chromosomen. Honden hebben er 78, vossen 74. Nageslacht krijgt de helft van de chromosomen van de vader en de helft van de moeder. Dat maakt samen dus 76.Uit nader onderzoek bleek dat het dier inderdaad genetisch materiaal had van zowel honden als vossen.Onderzoekers maken zich enigszins zorgen. Als vaker dogxims worden geboren, zou dat ongunstig kunnen zijn voor de populaties pampavossen. De vossen zouden bijvoorbeeld hondenziekten kunnen krijgen.De tot nu toe enige hond-vos ooit ontdekt leeft inmiddels niet meer. Het dier knapte op van de aanrijding, maar is een half jaar geleden alsnog overleden. Waaraan is niet bekend.