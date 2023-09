Bruid krijgt vreemd belletje in de kerk – vertrekt meteen zonder woord te zeggen

Veel kleine meisjes dromen erover hoe hun trouwdag eruit zal zien. Ze stellen zich altijd voor wat ze zullen dragen, wat de band zal spelen en natuurlijk wie hun bruidegom zal zijn.



Sarah Ray was helemaal klaar voor haar grote dag in Tennessee. Ze was gekleed in haar prachtige witte bruidsjurk en was klaar om haar geloften uit te spreken en haar verloofde tot echtgenoot te maken.



Maar terwijl de bruiloft aan de gang was, kreeg de bruid een telefoontje. Ze luisterde het telefoontje aan en verliet zonder een woord te zeggen haar bruiloft. Niemand begreep wat er was gebeurd.



Ze verliet de kerk vol mensen die wachtten om haar bruiloft bij te wonen. Haar bruidegom, die wachtte tot ze door het gangpad zou lopen, besloot haar te vergeven voor haar overhaaste vertrek. Misschien omdat hij wist dat ze daar een goede reden voor moest hebben.



Op een foto die door honderden mensen werd gedeeld, was de bruid te zien die in haar trouwjurk over de weg rende. De reden voor haar abrupt vertrek is heel begrijpelijk.



Toen ze op het punt stond door het gangpad te lopen, kreeg ze een ongelukkig telefoontje waarin haar werd meegedeeld dat haar vader en grootmoeder betrokken waren bij een auto-ongeluk. Ze wist dat ze haar familie niet in de steek kon laten en besloot erheen te rennen.



Ze pakte een paar platte schoenen, trok ze aan en ging op weg naar haar familie. Omdat Sarah van beroep verpleegster was, kwam haar instinct om levens te redden onmiddellijk op gang, en ze wist dat ze zich moest haasten om aan de zijde van haar familie te staan voor het geval ze medische hulp nodig hadden.



Toen ze op de plaats van het ongeval aankwam, besefte ze dat alles in orde was. Ze werd gekalmeerd toen ze hoorde dat haar familie geen verwondingen had opgelopen zoals ze had gevreesd.



Samen met haar familie kwam ze terug naar de kerk, zodat de bruiloft door kon gaan zoals bedoeld.



Het is zo’n opluchting om te weten dat het gezin veilig de kerk heeft bereikt. Het kan voor de bruid niet gemakkelijk zijn geweest om op zo’n kritiek moment in haar leven zo’n verontrustend telefoontje te krijgen.

Reacties

17-09-2023 08:29:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.622

OTindex: 87.285

Quote:

kleine meisjes dromen erover hoe hun trouwdag eruit zal zien. Ze stellen zich altijd voor wat ze zullen dragen, wat de band zal spelen en natuurlijk wie hun bruidegom zal zijn. die veronderstellingen altijd Bij mij klopt er iig niets van. Wie schrijft dit?



Fijn dat er geen gewonden waren; misschien hadden ze dat ff kunnen vermelden tijdens het telefoongesprek?



Laatste edit 17-09-2023 08:37 die veronderstellingen altijdBij mij klopt er iig niets van. Wie schrijft dit?Fijn dat er geen gewonden waren; misschien hadden ze dat ff kunnen vermelden tijdens het telefoongesprek?

17-09-2023 10:50:43 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.436

OTindex: 3.185





Ik had die droom ook niet hoor, je wilt trouwen met de man of vrouw waar je van houdt en als daar een paar getuigen bij zijn is dat goed genoeg. Ik geef al dat geld liever uit aan leuke dingen daarna dan dat ik een lening ervoor moet af gaan lossen.



Maar wel fijn voor de bruid dat haar grootouders niets mankeerden. @allone : In Amerika is het een big deal en wordt het de meisjes bij het opgroeien met een soeplepel ingegoten dat dit is wat ze moeten verwachten en ook dat het wat mag kosten.Ik had die droom ook niet hoor, je wilt trouwen met de man of vrouw waar je van houdt en als daar een paar getuigen bij zijn is dat goed genoeg. Ik geef al dat geld liever uit aan leuke dingen daarna dan dat ik een lening ervoor moet af gaan lossen.Maar wel fijn voor de bruid dat haar grootouders niets mankeerden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: