Held van de dag: 18-jarige jongen vindt portemonnee met 450 euro en dat is goed nieuws voor dakloze man

Een portemonnee met daarin 450 euro. Wat zou jij ermee doen? Voor een 18-jarige Nijmegenaar was dat duidelijk: snel richting het politiebureau om daar de portefeuille met inhoud te overhandigen. En met die actie werd een dakloze man uit Nijmegen héél blij gemaakt.



Nadat de volle portemonnee op het bureau werd gebracht, kwam de politie er al snel achter dat 'ie toebehoorde aan een dakloze man. De man, die volgens de politie in een caravan in- en rondom Nijmegen verblijft, had zijn leefgeld van meerdere weken opgespaard.



Een oud-wijkagent heeft de portemonnee woensdag overhandigd aan de rechtmatige eigenaar. ,,De man was daar heel erg blij mee. Hij had het geld gespaard voor een goede tweedehands fiets.”



Niet alleen de dakloze man is door de voormalige wijkagent verblijd. De 18-jarige man uit Nijmegen kan ook nog rekenen op een bezoekje om ‘de eerlijke vinder even te bedanken'.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: