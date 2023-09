Zo voorkom je dat de accu van je elektrische fiets in brand vliegt

Vier accu's van elektrische fietsen zijn in anderhalve week tijd in brand gevlogen in de regio. De brandweer maakt zich zorgen, maar komt ook met tips om problemen te voorkomen: "Laad de accu in ieder geval niet 's nachts op wanneer je slaapt."

De regio Rijnmond springt eruit in de cijfers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Volgens een onderzoek van dit instituut waren er in de periode van 2020 tot en met 2022 in Nederland minstens 327 branden met zogeheten 'light electric vehicles'. Daaronder vallen alle voertuigen die worden aangedreven door elektriciteit en vaak voor korte afstanden worden gebruikt. Dus ook elektrische fietsen.

Woensdag leidde het laden van een accu van een elektrische fiets opnieuw tot een verwoestende brand. Volgens de brandweer is het al de vierde keer in anderhalve week dat een accu van een fiets een woningbrand veroorzaakt. In Rotterdam-Rijnmond waren er zo'n 55 branden in de afgelopen drie jaar. De regio loopt daarmee aan kop.

Elektrische minifietsen

Volgens veiligheidsexpert Peter Schuurmans van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gaat het vooral bij elektrische minifietsen vaak fout. "De laatste branden die wij nu hebben gehad, waren bij elektrische minifietsen. Het waren dus geen gewone elektrische fietsen", vertelt Schuurmans.

Tussen die fietsen zit verschil. "Bij de minifietsen zit de accu vast, dus die kan je er niet uithalen om op te laden", legt hij uit. "Dan gaat de fiets mee naar binnen en bijvoorbeeld naar de slaapkamer, zoals vanochtend is gebeurd in Spijkenisse en vorige week in Rotterdam-Noord. De fiets staat dan naast het bed aan de oplader en dan kan het dus fout gaan. Er kan kortsluiting ontstaan."



Trillingen in de accu

Maar hoe kan de kortsluiting precies ontstaan? "Waar het vaak in zit, is dat een fiets nog wel eens klappen maakt tegen de stoeprand, net als bijvoorbeeld een elektrische step of een hoverboard. Dat zijn elke keer trillingen, die komen ook in de accu", legt Schuurmans uit. Door die schokken kunnen draadjes in de accu los komen en dat beschadigt de accu. "Maar dat zie je van buiten niet. Het zit allemaal aan de binnenkant."

Accu niet 's nachts opladen of in vluchtroute

Een mevrouw loopt net met een volle boodschappentas de supermarkt uit. Ze haalt een accu uit haar tas en doet deze weer in haar elektrische fiets. Of zij de stekker meteen uit het stopcontact haalt als haar accu vol is? "Nee", geeft ze toe, "dat vergeet ik altijd." En dat is nu juist een punt waarop het fout kan gaan, meent Schuurmans. "Laad de accu van je fiets nooit 's nachts op", adviseert hij. Hij raadt aan om de accu alleen aan de oplader te leggen wanneer je wakker bent. "Dan kan je zicht houden op je fiets", legt hij uit.

Ook kan het uitmaken op welke plek je de accu oplaadt. "Laad de accu nooit op als je fiets in een vluchtroute zoals een gang staat", adviseert Annelies Tichelaar van de ANWB. "Zo zorg je dat je zelf niet vast komt te zitten in huis."

Stekker eruit trekken en gebruiksaanwijzing lezen

Als de accu vol is, kan je deze er volgens Schuurmans het best direct uit halen. "Want vol is vol", licht hij toe. Tichelaar voegt daar nog aan toe dat het belangrijk is om de gebruiksaanwijzing van de accu van tevoren te lezen. "Het is altijd handig om te weten hoe de accu precies werkt." Ook raadt zij aan om altijd de originele accu die bij de fiets is geleverd te gebruiken.

