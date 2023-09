Waterbus biedt uitkomst in woon-werkverkeer in Delft: 'Normaal ga ik op de fiets'

DELFT - Hoe fijn is het om met een boot naar je werk gebracht te worden: zachtjes glijdend door het water zonder spitsverkeer om je heen. In Delft kan het sinds maandag. Tussen station Delft en de TU vaart in de spits een elektrische waterbus.De eerste passagier vindt het een uitkomst. 'Normaal ga ik op de fiets naar mijn werk, maar dit is natuurlijk geweldig. Wat een uitkomst dat er een boothalte vlak bij mijn werk is.' Glunderend stapt de man uit bij de halte TU Delft, Lucht- en Ruimtevaart.Om 8.00 uur is het bomvol op station Delft. Fietsen verdringen zich op het fietspad, meters mensen wachten voor de bus en met de auto in de binnenstad is sowieso geen goed idee. Dan is de rust van de waterbus een ware oase. De veertien meter lange boot wordt elektrisch aangedreven en vaart geluidloos weg van het station.Onderweg stopt de waterbus twee keer en in de toekomst drie keer. De boot is speciaal ontworpen en gebouwd voor dit doel. De overkapping kan namelijk in zijn geheel een stuk naar beneden waardoor de boot onder de lage bruggen door kan én de passagiers ook nog droog blijven zitten. In oktober komt er een tweede boot zodat er meer gevaren kan worden.Initiatiefnemer Kees Schonebaum: 'We varen nu twee uur in de ochtendspits en twee uur in de avondspits. Met de komst van de tweede boot kunnen we de dienstregeling intensiveren en gaat er ook overdag een boot op en neer pendelen tussen de TU en het station.Of het financieel aantrekkelijk is? Mede-initiatiefnemer Tomas te Velde denkt van wel. 'In 2022 hebben we een pilot gedraaid in de winter. Het eerste vaartje was leeg, maar al snel wisten mensen ons te vinden en zaten we best vol. Bovendien kunnen we de boten ook nog commercieel verhuren voor feesten en partijen.'Het idee van de waterbus ontstond bij de heren uit liefde voor het varen, maar zeker ook uit ideële overtuiging. Schonebaum: 'Steden zoals Delft hebben echt een vervoersprobleem en dat terwijl er een dikke weg dwars door de stad ligt die niet veel gebruikt wordt. Alleen heb je er een boot voor nodig.'Uitbreiden naar andere stedenHet concept van de elektrische boot heeft de belangstelling gewekt van andere steden. Te Velde: 'We kijken in Den Haag naar het gebied rondom de Binckhorst. Dat is een gebied dat zich sterk ontwikkelt op het moment, Leiden kan ook interessant zijn, Utrecht misschien. Maar laten we eerst Delft goed doen voor we naar andere plekken kijken.'