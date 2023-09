Zwarte ibis, die niet zwart is, trekt veel bekijks

LEIDSCHENDAM - Vogelapps ontploffen: de zwarte ibis is gezien in de Driemanspolder tussen Zoetermeer en Leidschendam. Onze niet-vogelende verslaggever wordt erop af gestuurd en vraagt zich af hoe je een 60 centimeter hoge vogel ooit vindt in zo'n groot gebied. Maar hulp is nabij...Op goed geluk pakken verslaggever en cameraman één van de drie ingangen van de Driemanspolder, die in Wilsveen. En wat schetst de verbazing: normaal is deze parkeerplaats geheel leeg doordeweeks, maar dinsdag staat hij vol. Naast ons stapt een man uit met een grote camera. Of hij voor de ibis komt? Ja, is het verlossende antwoord.We lopen achter hem aan, het fietspad op, een brug over, richting het water. En daar staat een hele kudde van die jongens en meisjes met enorme telelenzen. Voor hun lenzen een langpotige vogel met kromme snavel die lijkt op het plaatje van internet: de zwarte ibis.Welkom in de wondere wereld van de vogelaar. Ze komen overal vandaan om het dier te zien, in de hoop een glimp op te vangen en een vinkje op hun vogellijstje te zetten. Noord-Holland, Brabant en ook gewoon uit de regio. 'Ik loop hier vaker en toen ik hoorde dat ze een zwarte ibis gezien hadden, geloofde ik het niet, maar het is toch waar.'De vogelaars komen superlatieven tekort voor deze vogel die normaal in Zuid-Europa leeft en kennelijk verdwaald is. 'Zijn kleuren zijn zo prachtig. Hij heet zwart te zijn, maar hij heeft zoveel mooie bruine, oranje, blauwe kleuren.'Een ander: 'Ik had er al eens één in Limburg gezien, maar deze is veel mooier.' En de verslaggever moet toegeven: hij is prachtig. Ze is er stil van.