Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de boetes voor te hard rijden of bellen achter het stuur met 30 procent omlaag gaan. Veel boetes zijn zo hard gestegen dat ze bang zijn dat burgers het straks niet meer pikken. Volgens het AD botsen het OM en het kabinet al langer over de hoogte van boetes.



Lichte en zware verkeersovertredingen liggen te dicht bij elkaar, waarschuwt het OM. Zo levert parkeren op een gehandicaptenplaats nu een hogere boete op, 440 euro, dan een mishandeling, vaak zo'n 400 euro.



Uit eerder onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders hun rijgedrag niet aanpassen na het krijgen van een over meerdere boetes:



Het OM signaleert volgens de krant bij burgers, maar ook bij rechters en politieagenten, een "afnemend draagvlak" voor de steeds hoger wordende geldboetes. Ze waarschuwen dat dit ervoor zal zorgen dat agenten steeds vaker een waarschuwing geven in plaats van een boete. Maar ook dat burgers steeds vaker in beroep zullen gaan bij een boete.



Het kabinet besloot deze maand dat vanaf 1 januari 2024 de boetes met 10 procent omhoog gaan. Deels vanwege inflatie, maar voor een deel ook om gaten in de begroting van het kabinet te dichten.



Door rood rijden en onnodig links rijden kost je daardoor volgend jaar 300 euro en niet-handsfree bellen 420 euro. Stel dat daar 30 procent vanaf gaat, dan kost bellen achter het stuur 294 euro.



Achter de schermen klaagt het OM al langer bij het ministerie van Justitie, zegt de krant. Daarom besloten ze vorig jaar voor het eerst om de boetes waarvan ze zelf het bedrag mogen bepalen niet te verhogen. Dat mogen ze doen bij zwaardere zaken. Het kabinet verhoogde de boetes voor lichtere, veelvoorkomende vergrijpen wel.



"Als we dat niet zouden doen, zouden er in plaats daarvan bijvoorbeeld bezuinigingen moeten worden doorgevoerd", verdedigde minister Yesilgöz de verhogingen toen ze die in het voorjaar aankondigde. Ze meldde wel dat die niet in lijn waren met het advies van het OM.

