Advies organisator aan hardlopers: loop kalm bij Dam tot Damloop

Mensen die zondag meedoen aan de Dam tot Damloop, krijgen van de organisatoren het advies om het rustig aan te doen en langzamer te lopen. De tijd van de recreanten wordt niet bijgehouden, om hard rennen te ontmoedigen. “Loop verstandig, luister naar je lichaam en houd je medelopers in de gaten”, raden ze aan.



De temperaturen kunnen oplopen tot 25 graden. Als veel deelnemers gezondheidsklachten krijgen, zou de hardloopwedstrijd kunnen worden stilgelegd, aldus de site van de Dam tot Damloop. De organisatoren zetten een extra waterpost neer en er komt extra koeling op het parcours en na de finish. Ook hebben mensen langer de tijd om van start te gaan, zodat het rustiger wordt op het parcours. Mensen met hart- en vaatziekten, longaandoeningen of een BMI boven de 25 krijgen het advies om niet mee te doen.



De Dam tot Damloop gaat over een parcours van 10 Engelse mijl, omgerekend zo’n 16 kilometer. De deelnemers beginnen op de Prins Hendrikkade in Amsterdam en finishen in Zaandam. Elk jaar doen enkele tienduizenden mensen mee. Het is daarmee een van de grootste sportieve evenementen van Nederland.

