Man krijgt boete voor waarschuwen bestuurders voor flitser, krijgt later 50.000 dollar schadevergoeding

Blijkbaar is het in Nederland niet verboden om andere automobilisten te attenderen op een trajectcontrole. Het gaat er met name om op welke manier je iets terug wilt doen voor de maatschappij. Daar kwam een man uit België een tijdje geleden al achter. Ook in Amerika stond een man naast de weg om auto’s te waarschuwen voor een flitser en ook hij kreeg een boete, maar niet zozeer voor het Flitsmeistertje spelen.



Anders dan de man in België stond de Amerikaanse man letterlijk naast de weg met een bordje. Op dat bordje stond de tekst ‘Radar ahead‘ of ‘flitser verderop’ in goed Nederlands. De politie besloot langs te gaan bij de man en het bordje uit zijn handen te grissen. De agenten laten de man daarna vrijuit gaan, totdat hij volgens het politierapport zijn middelvinger opstak naar een van de agenten.



Volgens de rapportage van de agenten is de man hierna gevlucht en ging de politie in de achtervolging. Met snelheden van 160 km/u op een weg waar ongeveer 88 km/u is toegestaan, kon de politie weer bij de man komen. Na de aanhouding dreigden de agenten om de man op te pakken en zijn auto in beslag te nemen. Uiteindelijk schreef de politie een boete uit, maar niet voor de waarschuwen van anderen voor de flitser. Op de ​​dagvaarding is te lezen dat de man een boete kreeg wegens een ongepast handgebaar.



Het incident vond plaats in maart 2022. Op 1 september van dit jaar velde een rechter zijn vonnis. Die rechter vindt dat de man in zijn gelijk staat en een schadevergoeding verdient van 50.000 dollar, ongeveer 46.000 euro als je het omrekent. De dagvaarding voor het ‘ongepaste handgebaar’ blijkt geen geldige reden om iemand op af te rekenen. Schijnbaar heeft het politiekorps ook nog eens wat agenten ontslagen die bij de actie aanwezig waren.

15-09-2023 16:31:25 Jura6

Hmmm vaag verhaal zeg. Je slaat op de vlucht en rijdt 72 km/u te hard. Je wordt vervolgens gepakt maar krijgt een boete voor een obsceen gebaar. Ik geloof weinig tot niets van dit 'politierapport' en de rechter blijkbaar ook niet.



