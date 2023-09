Uniek in de dierenwereld: ook olifanten kennen elkaar bij naam

Mensen geven elkaar een naam en onthouden die ook. Tot nu toe leek de mens de enige soort die daartoe in staat was, maar nu komen onderzoekers met een bijzondere ontdekking: ook olifanten zouden elkaar bij naam noemen.



Je denkt bij olifanten vooral aan hun getrompetter, maar ze communiceren eigenlijk met hele lage bromtonen, die wij niet eens kunnen horen. Zo kunnen ze tot een afstand van 6 kilometer met elkaar praten. En elkaar dus zelfs bij hun naam noemen, concludeert gedragsecoloog Michael Pardo die 625 grommen onderzocht van olifanten in Kenia. Een computer bleek te kunnen voorspellen voor wie het gegrom bedoeld was.



Dat was ook uit het gedrag van de olifanten af te leiden: ze bewogen sneller als ze hun eigen naam hoorden en reageerden eerder. De olifanten gromden zelfs exact hetzelfde richting het dier dat naar hen gromde. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers dat olifanten namen hebben voor elkaar en die ook kennen.



De enige andere soort die iets van naamherkenning gebruikt is de tuimelaar. Deze dolfijnen imiteren een unieke serie van fluitgeluiden, maar dat is toch iets anders dan dat ze elkaar daadwerkelijk bij naam kennen.

