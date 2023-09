Patiënte ligt 25 jaar in coma, maar bevalt plots!

Onlangs zijn de beelden vrijgegeven van een merkwaardig incident dat enkele jaren terug heel wat beroering veroorzaakte in de Amerikaanse staat Arizona. De beelden tonen hoe verpleegsters reageren toen ze ontdekken dat een patiënte die al 25 jaar in coma lag, plots beviel van een jongetje.



Het incident speelde zich af in december 2018 in een zorginstelling in Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona. Bij de verzorging van een vrouw die al 25 jaar lang in vegetatieve toestand verkeerde, zag een verpleegster plots het hoofdje van een baby verschijnen.



Uit de analyse van de DNA-stalen van alle medewerkers van de zorginstelling bleek Nathan Sutherland (37), een van haar verplegers, de vader van het kind te zijn: hij werd in 2021 veroordeeld tot tien jaar cel.

Reacties

Maar goed dat er DNA gedaan kan worden tegenwoordig, wat een l*l om misbruik te maken van een vrouw die duidelijk geen toestemming heeft gegeven. Wie voed dit kindje nu op?

